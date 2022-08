Rescate de diez mineros desaparecidos en México tardaría entre 6 y 11 meses (familiares)

El rescate de diez trabajadores desaparecidos en una mina de México desde el 3 de agosto podría tomar entre seis y once meses, según un plan presentado este jueves por el gobierno a familiares de los obreros.

"Nos dicen que se tardarían entre seis meses y once meses para sacarlos. Estamos desesperados, no sabemos qué hacer, no podemos aceptar esto", dijo a la AFP vía telefónica Juani Cabriales, hermana de uno de los mineros.

Sem/axm/gm