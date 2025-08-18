Rescatistas buscan a 150 desaparecidos en el noroeste de Pakistán tras inundaciones devastadoras

PESHAWAR, Pakistán (AP) — Los rescatistas buscaban a más de 150 personas que aún estaban desaparecidas el lunes en el noroeste de Pakistán, donde decenas murieron después de que la zona fuera golpeada por una tormenta repentina. Un político de alto rango culpó a los lugareños por el alto número de muertes, diciendo que la gente debería haber construido sus casas en otro lugar.

Las operaciones de búsqueda se han extendido a áreas remotas para encontrar a los residentes arrastrados por las inundaciones que afectaron el viernes al distrito montañoso de Buner, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, dijo el portavoz de los servicios de emergencia Mohammad Suhail. El ejército ha desplegado ingenieros y maquinaria pesada para despejar los escombros.

El número de muertos en Buner alcanzó los 277 el lunes después de que los rescatistas recuperaran tres cuerpos, expresó Suhail.

Los aldeanos han acusado a las autoridades de no emitir avisos de evacuación antes de las inundaciones y deslizamientos de tierra. No se emitieron advertencias desde los altavoces de las mezquitas, un método tradicional para alertar sobre emergencias en áreas remotas.

Sin embargo, el gobierno insiste en que, aunque había un sistema de alerta temprana en funcionamiento, la lluvia repentina fue tan intensa que el diluvio golpeó antes de que los residentes pudieran ser informados.

El ministro jefe provincial Ali Amin Gandapur dijo el domingo que muchas de las muertes podrían haberse evitado si los residentes no hubieran construido casas a lo largo de los cauces y riberas. Añadió que el gobierno alentaría a las familias desplazadas a reubicarse en áreas más seguras, donde se les ayudaría a reconstruir sus hogares.

Pakistán ha experimentado lluvias monzónicas superiores a lo normal desde el 26 de junio, que han provocado al menos 645 muertes en todo el país, 400 de ellas en el noroeste.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres emitió una alerta por más inundaciones después de que nuevas lluvias comenzaran el domingo en muchas partes del país.

La agencia humanitaria de la ONU dijo que ha movilizado grupos en áreas gravemente afectadas, donde las carreteras y líneas de comunicación dañadas han aislado a las comunidades.

Las agencias de ayuda están proporcionando alimentos, agua y otros suministros mientras se preparan para esfuerzos de recuperación a largo plazo.

Las inundaciones también han afectado a la Cachemira administrada por India, donde al menos 67 personas murieron y decenas permanecen desaparecidas después de que inundaciones repentinas arrasaran la región durante una peregrinación hindú anual.

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó el domingo su profundo pesar por la pérdida de vidas en Pakistán e India, mientras que el papa León XIV ofreció sus condolencias después de rezar el Ángelus en Castel Gandolfo.

Pakistán sigue siendo muy vulnerable a desastres relacionados con el clima. En 2022, inundaciones catastróficas vinculadas al cambio climático mataron a casi 1700 personas y dejaron a cientos de miles sin hogar.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.