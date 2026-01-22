Rescatistas buscan a desaparecidos tras aludes de tierra en Nueva Zelanda

MELBOURNE, Australia (AP) — Los equipos de emergencia en Nueva Zelanda trataban de rescatar a personas enterradas por aludes de tierra que golpearon una zona de acampada y una casa en Nueva Zelanda, dijeron las autoridades el jueves

Los rescatistas recibieron avisos sobre un deslave a los pies del monte Maunganui en la isla Norte de Nueva Zelanda después de las 9:30 de la mañana. Los escombros impactaron en el Beachside Holiday Park, en una ciudad que lleva el nombre del volcán extinto

El superintendente de policía Tim Anderson dijo que el número de personas desaparecidas era menor de diez, sin dar más detalles

Otro deslizamiento de tierra golpeó una casa durante la noche en la cercana comunidad de Bay of Plenty. Dos personas escaparon de la casa, pero otras dos estaban desaparecidas, dijo Anderson. Una operación de rescate estaba en marcha allí el jueves

Más al norte, cerca de Warkworth, un hombre seguía desaparecido después de que las aguas crecidas lo arrastraran de una carretera el miércoles por la mañana mientras fuertes lluvias azotaban grandes extensiones de la isla Norte, según un comunicado de la policía

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, instó a los residentes en las áreas afectadas a seguir las recomendaciones de seguridad de las autoridades locales durante las condiciones extremas

"El clima extremo sigue causando condiciones peligrosas en toda la isla Norte. En este momento, el gobierno está haciendo todo lo posible para apoyar a los afectados", publicó Luxon en redes sociales

En el monte Maunganui no se había recuperado a ningún sobreviviente tres horas después del deslizamiento, dijo el comandante del cuerpo de bomberos neozelandés, William Pike

"Ciudadanos... intentaron entrar en los escombros y oyeron algunas voces", dijo Pike a los periodistas. "Nuestro equipo inicial de bomberos llegó y... pudo escuchar lo mismo. Poco después de que nuestro equipo inicial llegara, retiramos a todos del sitio debido a posibles movimientos y deslizamientos"

No se había detectado ningún signo de vida desde entonces, dijo Pike

El ministro de Gestión de Emergencias, Mark Mitchell, dijo que los equipos de emergencia continuaban con la operación de rescate en el monte Maunganui

El alcalde, Mahe Drysdale, dijo que la cifra inicial de desaparecidos incluía a personas que habían abandonado el campamento sin notificar a las autoridades. La zona de acampada se cerró después del desastre

El turista australiano Sonny Worrall dijo que estaba descansando en piscinas termales dentro del recinto cuando oyó y luego vio el alud de tierra

"Miré detrás de mí y hay un enorme deslizamiento de tierra bajando. Y todavía estoy temblando por eso ahora", dijo Worrall al servicio de noticias 1News de Nueva Zelanda. "Me di la vuelta y tuve que saltar de mi asiento lo más rápido que pude y simplemente correr"

Al mirar a su espalda vio cómo los escombros arrastraban una casa rodante detrás de él

"Fue como la cosa más aterradora que he experimentado en mi vida", dijo Worrall

