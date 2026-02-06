Rescatistas buscan a mujer arrastrada por río mientras España y Portugal enfrentan tormenta Leonardo

MADRID (AP) — Una mujer que fue arrastrada por un río desbordado en España seguía desaparecida el viernes mientras la tormenta Leonardo azotaba la península Ibérica.

La mujer, de 45 años, fue reportada como desaparecida después de caer a un río en la provincia de Málaga, en el sur de España, el miércoles mientras trataba de rescatar a su perro. En la búsqueda participan unidades aéreas y caninas, dijeron el viernes la policía y las autoridades locales.

La tormenta ha obligado a miles de personas a evacuar sus hogares en el sur de España, y decenas de carreteras están cortadas por inundaciones y deslaves.

Leonardo es la última de una serie de tormentas que han azotado España y Portugal en las últimas semanas.

En algunas zonas de Portugal se registraban fuertes vientos e intensas precipitaciones mientras el nivel de los ríos seguía aumentando. La agencia de Protección Civil del país emitió el jueves una alerta para las regiones cercanas al río Tajo por el aumento del caudal.

A finales de enero, otra tormenta dejó un rastro de destrucción en Portugal y se cobró la vida de varias personas, según las autoridades.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.