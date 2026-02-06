Rescatistas buscan a seis mineros atrapados en Colombia

Rescatistas intentan hallar el viernes a seis trabajadores atrapados en una mina ilegal de carbón en el centro de Colombia tras una explosión, aunque las autoridades sospechan que podrían estar muertos.

Los trabajadores quedaron bajo los escombros el jueves en Guachetá, un poblado a unos 100 kilómetros de Bogotá en el que la minería es una de las principales fuentes de ingresos.

Los brigadistas detectaron niveles elevados de gas metano y tuvieron que suspender las operaciones momentáneamente hasta que fueron reanudadas en la mañana.

"Todo nos hace pensar que no están vivos", pues los brigadistas no han podido suministrar oxígeno a los mineros, dijo a Blu Radio el gobernador del departamento de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

En los exteriores del yacimiento, en medio de un frondoso bosque de pinos, allegados de los mineros esperaban sentados en el suelo y abrigados con ponchos en medio del frío característico de esta zona andina, observaron reporteros de la AFP.

"Se ha venido trabajando toda la noche" en el rescate, dijo Alveiro Aguillón, comandante del cuerpo de bomberos de la zona.

El gobernador Rey dijo que la mina aparentemente "tenía órdenes de cierre" de las autoridades regulatorias, pero continuaba operando sin los permisos requeridos.

Los accidentes mineros en Colombia son recurrentes y con frecuencia mortales, especialmente en canteras de carbón y en minas ilegales o artesanales.