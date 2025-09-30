Rescatistas en Indonesia buscan a 38 atrapados tras el derrumbe de una escuela que dejó tres muertos

SIDOARJO, Indonesia, 30 sep (Reuters) - Los equipos de rescate indonesios se apresuraban el martes a encontrar a las 38 personas que se temía que hubieran quedado atrapadas bajo los escombros de un internado islámico que se derrumbó en Java Oriental durante las oraciones de la tarde, causando la muerte de tres personas, según los responsables de la catástrofe.

Se confirmó la muerte de tres personas y que otras 99 sobrevivieron al derrumbe del lunes en el internado Al Khoziny de Sidoarjo, una ciudad situada a unos 780 kilómetros al este de Yakarta, según Mohammad Syafii, jefe de la agencia de búsqueda y rescate de Indonesia.

Anteriormente, el martes, el portavoz de la agencia de gestión de desastres Abdul Muhari dijo que el edificio inestable se derrumbó durante la construcción. "Este repentino suceso provocó la caída de material de construcción sobre decenas de estudiantes y trabajadores", dijo.

Una excavadora y una grúa se encontraban entre los equipos pesados que, según Syafii, estaban utilizando los buscadores para desplazar los escombros.

Nanang Sigit, responsable local de búsqueda y rescate, dijo que 38 personas seguían desaparecidas y que las autoridades no utilizarían equipos pesados por temor a provocar el derrumbe de la estructura restante.

Abdul dijo que casi 80 de los heridos habían sido trasladados al hospital.

Imágenes de vídeo del canal de noticias KompasTV mostraban a familias de estudiantes agrupadas en torno a una pizarra mirando una lista de supervivientes.

La agencia de gestión de desastres dijo que los cimientos del edificio supuestamente no podían soportar el peso de la construcción en su cuarto piso.

La agencia de noticias estatal Antara citó a Abdus Salam Mujib, encargado de Al Khoziny, afirmando que las obras habían terminado antes de las oraciones, pero que los cimientos no podían soportar la construcción. (Información de Prasto Wardoyo en Sidoarjo y Stanley Widianto en Yakarta; edición de Clarence Fernandez, William Maclean; editado en español por Irene Martínez)