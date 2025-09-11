Rescatistas en Indonesia buscan desaparecidos mientras las inundaciones retroceden

DENPASAR, Indonesia (AP) — Los rescatistas buscaban el jueves en los ríos y entre los escombros de aldeas devastadas a sobrevivientes de las devastadoras inundaciones repentinas que golpearon dos provincias en Indonesia el día anterior, mientras las aguas comenzaban a retroceder.

Las lluvias torrenciales que comenzaron el lunes causaron inundaciones y deslizamientos de tierra en la isla turística de Bali y en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, y dejaron al menos 20 muertos y seis desaparecidos.

La lluvia provocó que los ríos se desbordaran, arrasando con nueve ciudades y distritos en Bali. Lodo, rocas y árboles cayeron sobre aldeas en las laderas de las montañas y los ríos crecidos sumergieron al menos 120 vecindarios, además de provocar una docena de deslizamientos de tierra en varios lugares, dijo el portavoz de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, Abdul Muhari, en un comunicado.

Muhari dijo el jueves que los rescatistas habían recuperado cinco cuerpos más a medida que las inundaciones retrocedían en Bali, elevando el número de muertos por las inundaciones en la isla a 14. Los trabajadores de rescate buscaban a dos residentes que seguían desaparecidos, afirmó.

A medida que los niveles de los ríos volvían a la normalidad el jueves, la gente en Denpasar, la capital de Bali, abandonó los abarrotados refugios de emergencia. Encontraron calles cubiertas de lodo y escombros, autos volcados en parques o apilados en callejones estrechos, y aceras llenas de sandalias, ollas y sartenes y fotografías antiguas.

Las autoridades aprovecharon el retroceso de las aguas para comenzar a limpiar el lodo y retirar montones de basura mojada de las calles, y se restableció la electricidad a decenas de miles de residencias y negocios.

Las fuertes lluvias estacionales, que van aproximadamente de septiembre a marzo, suelen causar inundaciones y deslizamientos de tierra en Indonesia.

Suharyanto, el jefe de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, dijo en una conferencia de prensa el miércoles por la noche que la amenaza de inundaciones en Bali ha terminado.

Las inundaciones en Bali arrasaron con personas y alrededor de 474 quioscos y pequeñas tiendas en mercados de arte y públicos, mataron al menos a seis residentes y sumergieron cientos de casas y edificios. El agua obligó a cientos de residentes a huir a refugios temporales, dijo Suharyanto, quien como muchos indonesios utiliza un solo nombre.

Dijo que hasta 600 rescatistas, policías y soldados han sido desplegados desde el miércoles para buscar a los desaparecidos en Bali.

Las inundaciones también dañaron carreteras, puentes y otras infraestructuras.

Alrededor de 562 personas siguen en abarrotados refugios gubernamentales en Bali, informó la agencia.

El jefe de la Agencia Local de Mitigación de Desastres, Agustinus Pone, dijo que el clima severo y el terreno accidentado que dificultaron los esfuerzos de rescate se vieron agravados por la interrupción de la electricidad, el agua potable y las redes de telecomunicaciones en 18 aldeas debido a las inundaciones repentinas.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra en el área también destruyeron dos puentes, dos oficinas gubernamentales, una plantación y campos de arroz, y mataron ganado, añadió.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.