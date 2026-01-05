Rescatistas encuentran el cuerpo de un español tras naufragio en Indonesia

Equipos de rescate recuperaron el domingo el cadáver de un español que llevaba desaparecido desde que un barco turístico naufragó en aguas turbulentas frente a la costa oriental de Indonesia hace más de una semana, informó un funcionario.

Fathur Rahman, jefe de la agencia local de búsqueda y rescate, dijo que se encontró un cadáver flotando en aguas cercanas a la isla de Rinca, a unos 2 kilómetros del lugar del accidente, ocurrido el 26 de diciembre.

Tras un proceso de identificación, las autoridades confirmaron la identidad de la víctima, Fernando Martín Carreras, de 44 años, añadió Fathur.

Carreras era el entrenador del Valencia C. F. Femenino B, según una declaración anterior del Real Madrid.

La esposa del hombre y una de sus hijas se encontraban entre las siete personas rescatadas después de que el barco se hundiera en el estrecho de la isla de Padar, cerca del popular destino turístico de Labuan Bajo.

Las autoridades encontraron el lunes el cadáver de otra hija, por lo que aún quedan dos personas desaparecidas, ambos niños de la misma familia.

Los equipos de rescate continúan la búsqueda, con la ayuda de buzos y sistemas de sonar, dijo Fathur.

La policía local inició una investigación sobre el naufragio, informó el jueves la agencia estatal de noticias Antara.