Rescatistas indonesios recuperan tercer cuerpo tras hundimiento de barco turístico

YAKARTA, Indonesia (AP) — Rescatistas indonesios recuperaron el martes un tercer cuerpo de un barco turístico que se hundió durante un viaje de fin de año, quedando dos personas aún desaparecidas, dijeron las autoridades.

El cuerpo fue recuperado cerca de la costa de la playa de Pede después de que pescadores avistaron los restos, arrastrados a casi 14 kilómetros (8,6 millas) de donde ocurrió el naufragio, afirmó Fathur Rahman, jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Maumere.

Las vacaciones familiares se tornaron trágicas para Fernando Martín, director técnico del club de fútbol Valencia B Femenino de España, de 44 años, cuando el barco en el que iban él, su esposa, sus cuatro hijos, cuatro tripulantes y un guía local se hundió la noche del 26 de diciembre tras sufrir una falla en el motor en el área del Parque Nacional de Komodo en Indonesia.

La esposa de Martín y uno de sus hijos, junto con los cuatro miembros de la tripulación y el guía, fueron rescatados en las horas posteriores al incidente.

Los cuerpos de Martín y su hija fueron cremados en Bali el lunes, según los deseos de los familiares, debido al espacio limitado en una morgue en Labuan Bajo, señaló Ariasandy, portavoz de la Policía de Nusa Tenggara Oriental, quien utiliza un solo nombre, como muchos indonesios.

Indonesia es un archipiélago con más de 17.000 islas, donde los barcos son una forma común de transporte. Con estándares de seguridad laxos y problemas de sobrecarga, los accidentes ocurren con frecuencia. _______

