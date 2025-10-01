Rescatistas indonesios trabajan contrarreloj para buscar sobrevivientes tras derrumbe de una escuela

SIDOARJO, Indonesia (AP) — Al menos 91 estudiantes continúan atrapados bajo escombros de concreto casi dos días después de que un edificio de una escuela islámica se derrumbara sobre ellos, dijeron las autoridades tras revisar los registros de asistencia y los reportes de las familias de los desaparecidos. Se ha confirmado la muerte de al menos tres alumnos, mientras que otros 100 resultaron heridos.

Más de 300 rescatistas trabajaban desesperadamente para liberar a los sobrevivientes el miércoles por la mañana, después de que la estructura cayera sobre cientos de personas, en su mayoría adolescentes varones, que realizaban sus oraciones vespertinas el lunes en una sala de la escuela islámica Al Khoziny, un internado centenario en la provincia de Java Oriental a la que se le realizaba una ampliación no autorizada.

La mayoría de los rescates tras un desastre de este tipo suelen ocurrir dentro de las primeras 24 horas, y las posibilidades de supervivencia disminuyen cada día después de eso. Más de 300 trabajadores continuaron trabajando desesperadamente en el lugar para intentar llegar a aquellos que han sido detectados como aún vivos y atrapados debajo.

“Esperamos poder completar esta operación pronto", dijo a los periodistas Mohammad Syafii, jefe de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia.

"Ahora competimos contra el tiempo porque es posible que aún podamos salvar vidas de aquellos que hemos detectado dentro de las horas doradas”, dijo en la conferencia de prensa.

De los aproximadamente 100 heridos, 26 siguen hospitalizados y se dice que muchos han sufrido lesiones en la cabeza y huesos rotos, dijeron las autoridades.

La agencia de Syafii dijo que al menos seis niños seguían con vida bajo los escombros, pero la búsqueda se dificultaba debido a las enormes losas de concreto y otras partes inestables del edificio. Había maquinaria pesada a disposición, pero no estaba siendo utilizada debido a las preocupaciones de que pueda provocar un nuevo colapso.

Los rescatistas han estado suministrando oxígeno, agua y comida a través de estrechas aberturas a quienes siguen atrapados bajo los escombros para mantenerlos con vida.

Los equipos de búsqueda también han utilizado detectores y drones térmicos para detectar posibles sobrevivientes que puedan ser rescatados.

La estructura se desplomó sobre cientos de personas alrededor de las 2:30 de la tarde el lunes en una sala de oración en la escuela islámica Al Khoziny, un internado centenario en Sidoarjo, en el lado oriental de la isla de Java en Indonesia.

Los estudiantes eran en su mayoría varones de entre 12 y 18 años de edad. Las niñas rezaban en otra parte del edificio y lograron escapar, según relatos de los sobrevivientes.

La sala de oración tenía dos pisos, pero se estaban añadiendo otros dos sin permiso, según las autoridades.

La policía señaló que, aparentemente, los cimientos no pudieron soportar dos pisos de concreto y colapsaron durante el proceso de vertido.

Las autoridades inicialmente habían dicho que solo 38 personas estaban desaparecidas, pero revisaron esa cifra al alza a 91 el martes por la noche después de consultar las listas de asistencia y hablar con las familias.

“En las etapas iniciales inevitablemente habrá algo de confusión sobre los datos”, dijo Suharyanto, el jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, quien solo usa un nombre como es común en Indonesia.

Tarigan informó desde Yakarta, Indonesia. La periodista de Associated Press Niniek Karmini en Yakarta contribuyó a este despacho.