Rescatistas sacan 30 cadáveres de apartamentos en Líbano tras ataque israelí

BEIRUT (AP) — El servicio de Defensa Civil de Líbano dijo el miércoles que recuperó 30 cadáveres de entre los escombros de un edificio de apartamentos atacado por Israel la noche anterior. Las labores de búsqueda seguían en marcha y no estaba claro cuántos sobrevivientes o cuerpos quedaban aún atrapados.

El ataque aéreo del martes por la noche se produjo en una zona que no había sido blanco habitual de las operaciones militares israelíes y no hubo un aviso previo. El ejército de Israel no realizó comentarios sobre el incidente, cuyo objetivo no estaba claro de inmediato.

Mostafa Danaj, funcionario de la Defensa Civil, indicó que se desconocía cuántos sobrevivientes o víctimas podrían seguir bajo los escombros.

“Esperamos que no haya nadie más, pero los vecinos han dicho que todavía hay personas (desaparecidas)", afirmó.

El martes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, destituyó a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, en un anuncio sorpresa que desencadenó protestas en todo el país. El sustituto de Gallant es el titular de Exteriores, Israel Katz, leal al líder israelí desde hace tiempo y un ministro con experiencia en el gobierno.

Mientras Netanyahu ha pedido una presión militar continua sobre Hamás, Gallant apuntó que las tropas israelíes crearon las condiciones necesarias para alcanzar al menos un acuerdo diplomático temporal para la liberación de los rehenes retenidos por el grupo insurgente.

La guerra en la Franja de Gaza comenzó después de que los insurgentes palestinos comandados por Hamás asaltaron el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 y mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a unas 250 como rehenes. La respuesta militar de Israel en el sitiado enclave palestino se ha cobrado la vida de más de 43.000 personas, según funcionarios de salud gazatíes, cuyo conteo no distingue entre víctimas civiles y combatientes, pero sostienen que más de la mitad de los muertos son mujeres y menores.

Desde que estalló el conflicto entre Israel y Hezbollah en 2023, al menos 3.000 personas han muerto y unas 13.500 más resultaron heridas en Líbano, de acuerdo con su Ministerio de Salud. Un informe de la unidad de respuesta a crisis de Líbano indicó que 361.300 sirios y más de 177.800 libaneses cruzaron a Siria entre el 23 de septiembre y el 1 de noviembre.

