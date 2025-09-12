Reseña: Ed Sheeran regresa a sus raíces con “Play”, un crisol cultural

NUEVA YORK (AP) — Ed Sheeran ha buscado por mucho tiempo unir a las personas con su música, ya sea a través de sus emotivas baladas acústicas o de sus éxitos pop bailables y sin complicaciones. "Play", su octavo álbum de estudio que será lanzado el viernes, se mantiene en esa línea familiar en su mayor parte.

En su búsqueda, Sheeran ha mantenido una cualidad de hombre común al evolucionar cuidadosamente con el statu quo (mientras, en gran medida, se aleja del discurso público, salvo su victoria en el tribunal de derechos de autor y sus recientes apariciones promocionales en lugares comunes, como una heladería en la ciudad de Nueva York esta semana). La estética de Ed Sheeran, estrella global, todavía coincide con la de Ed Sheeran, trovador en ascenso. La mayoría de las veces, sigue siendo solo Sheeran, su guitarra y su pedal de bucle contra el mundo.

Por supuesto, Sheeran, como la mayoría de las estrellas del pop, sabe que a medida que su fama ha crecido y su audiencia se ha ampliado, el significado de esa capacidad de relación ha cambiado. Sus oyentes, después de más de una década, también lo saben. Así que "Play", el primer proyecto de una nueva serie de Sheeran nombrada por símbolos (ha dicho que "Rewind" será el próximo), utiliza la aclamación global de Sheeran a su favor, sin alejarse demasiado de sus raíces de cantautor.

Grabado a lo largo de su "Mathematics World Tour" y terminado en Goa, India, el proyecto se siente dividido. Hay momentos que anuncian el regreso de Sheeran, el creador de éxitos, un desarrollo emocionante después de que sus dos últimos álbumes —el capítulo final de su serie de matemáticas, "Subtract", y el folk-pop "Autumn Variations"— fueron bien recibidos, pero no lograron producir el tipo de éxitos en las listas que crearon a Sheeran, el superastro. La mayoría de las pistas, sin embargo, se alinean más con esos álbumes, desviándose poco del conjunto de herramientas de composición narrativa que elevó a Sheeran, el artista.

Sheeran recurrió a nuevos colaboradores para un par de canciones que ya son éxitos establecidos. La adictiva "Sapphire" cuenta con el cantante indio Arijit Singh, quien se encuentra entre los artistas más populares de Spotify a nivel mundial. Una versión en farsi del sencillo "Azizam", escrita y producida con Ilya Salmanzadeh, Savan Kotecha y Johnny McDaid, fue lanzada en abril con la participación de la cantante iraní Googoosh. Sheeran no solo está mirando las listas de Estados Unidos y Reino Unido, está apostando por la dominación intercultural y divirtiéndose mientras lo hace.

El resto de las pistas, aquellas que se sienten más clásicamente Sheeran, ven temas antiguos reciclados: "Old Phone" le brinda el espacio para recordar a viejos amigos y rememorar su cambiante vida personal, al igual que el paisaje en "Castle on the Hill" de 2017 proporcionó un marcador tangible de memoria.

La idea de la dulcemente empalagosa “Camera”, “I don’t need a camera to capture this moment” (No necesito una cámara para capturar este momento), entra en conflicto con la de su propia querida "Photograph" de "Multiply" de 2014.

Todavía hay momentos que parecen que se quedarán: la oda de Sheeran a sus hijas, "For Always", con coros suaves de la coautora Amy Allen, seguramente será una pista favorita para el baile de padre e hija, justo detrás de la pegajosa "The Vow" en las listas de reproducción de bodas.

Sheeran deja ver su fortaleza como autor en "Opening", la primera pista del álbum. En medio de versos brillantes sobre límites, rapea sobre su familia, su salud mental, ese caso judicial, la fama y lo que viene después. “Been a long time up top but I ain’t complacent/If I look down I can see replacements" (Ha sido mucho tiempo en la cima, pero no estoy complacido/Si miro hacia abajo puedo ver reemplazos), rapea. “Gotta make dreams and chase them” (Tengo que hacer sueños y perseguirlos).

Sheeran quiere ser para todos. Y para lograrlo, seguirá siendo un hombre común.

___

“Play” de Ed Sheeran

Tres estrellas de cinco.

Para repetir: “Opening”

Puedes saltarla: “Camera”

Más para los fans: Novelas románticas, canciones de Bollywood, "The Shape of You", Coldplay

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.