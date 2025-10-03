Reseña: En “The Life of a Showgirl” de Taylor Swift, el amor y la reputación están en juego

¿Quién es la heredera aparente de Taylor Swift? Su 12o álbum, “The Life of a Showgirl”, ofrece una respuesta. Es Taylor Swift.

Su último álbum, “The Tortured Poets Department”, terminó con la advertencia "Clara Bow", una alegoría que parecía sugerir que su permanencia en la corriente cultural principal fue heredada de estrellas del pasado, como la mencionada Stevie Nicks, y que una nueva generación de jóvenes y elásticas intérpretes pop femeninas pronto podría ocupar su lugar. En 2025, hay muchas para elegir: consideremos las teatrales actuaciones de Chappell Roan, el feminismo punk-pop ardiente de Olivia Rodrigo, la sexualidad descarada de Sabrina Carpenter. En los complejos temas de “The Life of a Showgirl” lanzado el viernes, mejor ilustrados en la canción que da título al álbum, Swift afirma que el testigo no ha sido pasado, sino compartido, porque ella no va a ninguna parte.

“And all the headshots on the walls / Of the dance halls are of the b------ / Who wish I’d hurry up and die” (Y todas las fotos en las paredes / De los salones de baile son de las p----- / Que desearían que me apurara y muriera), canta con un guiño, “But I’m immortal now, baby dolls / I couldn’t if I tried” (Pero ahora soy inmortal, muñequitas / No podría aunque lo intentara).

Notablemente, si tiene una sucesora elegida en alguien más, es la única colaboración del álbum: Carpenter, quien canta en el cierre de pisotón y aplauso con su recién adoptado acento. El glissando melancólico de la guitarra de acero —el momento más country del álbum— llega solo con la introducción de Carpenter. El género western es el pasado de Swift y el futuro de Carpenter.

Éxitos sugerentes y una mención a ‘New Heights’

Si Swift está apoyando a Carpenter, también está aprendiendo de ella. Carpenter ha acaparado el mercado de las canciones pop ajustadas con mensajes provocativos; Swift hace lo mismo con la arrogancia masculina del tema que interpola a George Michael, "Father Figure", que menciona a un protegido, y el funky "Wood".

Una letra cuidadosamente velada para mayores de 13 años: “His love was the key / That opened my thighs” (Su amor fue la llave / Que abrió mis muslos), canta. “Girls, I don’t need to catch the bouquet / To know a hard rock is on the way” (Chicas, no necesito atrapar el ramo / Para saber que una roca dura está en camino). Entretejidas hay entonaciones sugerentes y sensuales... y una referencia directa al podcast de su prometido Travis Kelce.

A lo largo de 12 pistas ágiles —la tendencia de Swift hacia la abundancia no se manifiesta en un álbum doble esta vez, sino en sus interminables variantes de vinilo— “The Life of a Showgirl” cumple principalmente con su promesa de éxitos pop "bangers", para tomar prestado su propio lenguaje. Los fans no necesitan esperar el tan anticipado "Reputation (Taylor’s Version)", porque “The Life of a Showgirl” extrae de su esencia.

Pero esta vez, con mucho afecto, como una era "Lover" más auténtica.

Swift ha internalizado durante mucho tiempo las críticas y ha respondido a ellas en su arte, más directamente en "Reputation" de 2017. Aquí, una vez más, está preocupada por su percepción, articulada sobre una producción retumbante y exuberante en "CANCELLED!" o "Elizabeth Taylor". En esta última, canta: “Hollywood hates me / You’re only as hot as your last hit, baby” (Hollywood me odia / Solo eres tan caliente como tu último éxito, cariño). Excepto que esta vez, su amor actúa como un ancla. “I can’t have fun if I can’t have you” (No puedo divertirme si no puedo tenerte), coquetea.

Bienvenida (de nuevo) a Suecia

Para “The Life of a Showgirl”, Swift reclutó a los productores suecos Max Martin y Shellback, el dúo creador de éxitos con el que colaboró en "Red" de 2012, "1989" de 2014 y, por supuesto, "Reputation". Notablemente ausente está su frecuente socio productor Jack Antonoff. Es una decisión sabia: en años pasados, los experimentos pop de Swift, Shellback y Martin no solo cambiaron la trayectoria de su carrera, sino el género en sí. Antes de "We Are Never Ever Getting Back Together", una caída de EDM en medio de un éxito pop de radio era inimaginable. Después, el estilo dominaría durante la mitad de la década.

“The Life of a Showgirl” no es tan sísmico, pero hay Swiftismos adictivos e idiosincrásicos aquí: ingenio acerbo y gruesas referencias literarias en ganchos pop cristalinos. Donde una canción como "Opalite", si fuera intentada por otro intérprete, perdería su ingravidez bajo sus aspiraciones verbales, Swift logra hacerla suspirar. Armonías apiladas y opalescentes y un swing vintage le dan a la canción, adecuadamente, una calidad casi iridiscente.

Y hay éxitos, como el innegable tema de apertura "The Fate of Ophelia" con su synth-pop de los años 80 al estilo de Robyn y una entrega vocal momentánea al estilo de "Summertime Sadness".

También hay un tesoro de versos deliciosamente citables, como era de esperar. “Please God bring me a best friend who I think is hot” (Por favor, Dios, dame un mejor amigo que me parezca atractivo), logra hacer sin esfuerzo en la canción al estilo "Midnights" "Wi$h Li$t", una canción encantadora sobre la mundanidad del romance y la fantasía suburbana de “a couple kids … a driveway with a basketball hoop” (un par de niños... una entrada con un aro de baloncesto).

El diccionario de una showgirl

El denso vocabulario de Swift está a plena vista, a menudo lleno de encanto.

Pero a veces es difícil de manejar, una crítica común de “The Tortured Poets Department”, como cuando sobrecarga “Our thoughtless ambition sparked the ignition on foolish decisions which led to misguided visions” (Nuestra ambición irreflexiva encendió la chispa en decisiones tontas que llevaron a visiones equivocadas) en "Father Figure", momentáneamente sobrevalorando la escritura ingeniosa sobre el ritmo ingenioso.

O es demasiado moderna. La coloquial "Eldest Daughter", por ejemplo, menciona "trolling", "memes" y “comments”, datándose inmediatamente. Pero sonoramente, es una balada acústica reflexiva con movimiento emo, en la que Swift lidia con su “terminal uniqueness” (singularidad terminal) y profunda dedicación a un ser querido. Se yuxtapone bien con algo como la cruelmente casual, pop-punk "Actually Romantic". Es difícil no escuchar un breve Hayley Williams en las voces distorsionadas de altavoz en la coda de la canción o boygenius en sus armonías: otro ejemplo de Swift extrayendo de aquellos a quienes ha influenciado —y reclutado en sus giras.

Swift ha dicho que “The Life of a Showgirl” está destinado a encarnar su "Eras Tour" —un fenómeno global especial, un evento canónico en la historia de la actuación pop que, en su duración de más de tres horas, fue una explosión sensorial. En estas 12 pistas, está aproximando el brillo y el glamour con humanidad y humor. No pasa tiempo esperando entre bastidores. ¡Que comience el espectáculo!

___

“The Life of a Showgirl”, Taylor Swift

Cuatro de cinco estrellas.

Para repetir: "The Fate of Ophelia", "Opalite"

La puedes saltar: "Honey"

Para los fans de: Ingeniosas frases, cócteles servidos en copas de cristal, Las Vegas, lujuria