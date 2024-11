Reseña: Gwen Stefani regresa al rock suave con "Bouquet"

Palabras y frases como “nostalgia” o “volver a sus raíces” vienen a la mente al escuchar el quinto álbum de estudio de Gwen Stefani, “Bouquet” — y de ninguna manera es algo negativo.

A lo largo de 10 pistas, la poderosa cantante se inclina hacia el rock suave de su juventud — algo como Hall & Oates, Chicago, Fleetwood Mac — con toques de country por aquí y por allá. Su voz es eterna, inalterada y distintiva, recuerda inmediatamente los primeros años del milenio con No Doubt, cuando Stefani todavía era un poco chica ska.

Temáticamente, sin embargo, las canciones tratan sobre una mujer que ha pasado por momentos difíciles — pero la vida le ha dado un respiro en su segundo acto, en el que encontró estabilidad, muchas flores y nada de drama. De esa manera, “Bouquet” es una oda no tan furtiva a su esposo Blake Shelton — a quien conoció y se enamoró cuando ambos eran coaches en el reality de canto, “The Voice”. En ese entonces los dos estaban pasando por divorcios, de Gavin Rossdale y Miranda Lambert, respectivamente.

En “Bouquet”, el romance Stefani-Shelton se presenta a través de sonidos de yacht rock y un vocabulario referente a flores en canciones con títulos como “Marigolds” (caléndulas), “Late to Bloom” (tarde para florecer) y “Empty Vase” (florero vacío). Al final hay un dueto con Shelton, “Purple Irises” (iris morados).

Si el álbum cuenta la historia de su relación, comienza con “Somebody Else’s”. Stefani retrata su anterior enredo romántico y malas decisiones. “I don’t know what a heart like mine/Was doin’ in a love like that, ah” (No sé qué hacía un corazón como el mío/En un amor como ese, ah), canta. “I don’t know what a woman like me/Was doin’ with a man like you” (No sé qué hacía una mujer como yo/Con un hombre como tú).

Es un contrapunto directo a la pista que da título al álbum, donde el foco parece volver a Shelton: “We met when my heart was broken/Thank God that yours was, too” (Nos conocimos cuando mi corazón estaba roto/Gracias a Dios que el tuyo también), comparte. “So lucky that you were goin’/ Through what I was goin’ through” (Tan afortunada de que estuvieras pasando/Por lo que yo estaba pasando).

En “Late to Bloom”, lamenta el hecho de que se conocieran tan tarde en la vida.

Una buena progresión de bajo, un giro inteligente de la frase y una gran voz son lo que se necesita para que este álbum despegue. Si se añade un tema cohesivo, un ambiente agradable y una estrella carismática — eso es florecer maravillosamente.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP