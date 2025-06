Reseña: “Jurassic World Rebirth” revive franquicia con una entrega sobresaliente

Si últimamente has sentido que la franquicia de "Jurassic Park" ha saltado a una criatura aún más antigua —el tiburón—, detén cualquier pensamiento de extinción. A juzgar por la última entrega, todavía hay vida en esta vieja serie de dinosaurios.

"Jurassic World Rebirth" captura el asombro y la majestuosidad de los lagartos gigantes que han estado ausentes en tantas de las películas, que se convirtieron en un interminable juego del gato y el ratón en la oscuridad entre humanos asustados contra t-rex o raptors. "Jurassic World Rebirth" ("Jurassic World Renace") deja entrar la luz del día.

El crédito va para el guionista David Koepp, quien escribió la original "Jurassic Park", y el director Gareth Edwards, quien sabe un par de cosas sobre reptiles gigantes como director de "Godzilla" de 2014. Junto con el director de fotografía John Mathieson, han devuelto la franquicia a sus raíces ganadoras.

"Jurassic World Rebirth" hace guiños al pasado, incluso mientras traza un nuevo futuro con nuevos personajes. Es una especie de película de atracos con monstruos ambientada en la instalación de investigación original en la isla en decadencia del Jurassic Park original y ahora abandonado.

Scarlett Johansson y Mahershala Ali —ambos muy discretos y sugiriendo una especie de química fraternal— interpretan a especialistas en seguridad y extracción —o más bien mercenarios— contratados para obtener lo que todos quieren de los dinosaurios en estas películas: ADN. A cambio, hay US$10 millones en juego.

La película está ambientada cinco años después de "Jurassic World Dominion" y unas tres décadas después de que los dinosaurios fueran reanimados. Los dinosaurios han perdido su fascinación pública —un sutil guiño quizás a las películas de la franquicia— y han luchado con el clima, reuniéndose en el ecuador.

La compañía farmacéutica ParkerGenix ha ideado una idea revolucionaria: tomar ADN de tres criaturas colosales del período cretácico —el volador quetzalcoatlus, el acuático mosasaurus y el terrestre titanosaurus— para curar enfermedades cardíacas. Espera, ¿cómo funciona eso? No nos preguntes, algo sobre hemoglobina.

El truco es este: los dinos tienen que estar vivos cuando se extrae el ADN. ¿Por qué? Porque entonces no habría película, tonto. Sería una secuencia de diez minutos de un tipo con una bata blanca y una jeringa.

De esta manera, celebramos tres tipos de dinosaurios en tres capítulos separados. Puede parecer un poco inverosímil, pero permítenos recordarte sobre la última película, que involucraba a una nieta biogenética, una conspiración farmacéutica global, los miembros del reparto de ambas trilogías, un giganotosaurus, langostas gigantes en llamas y la decisión absurda de que Chris Pratt hiciera una promesa de llevar a casa a un bebé dino — a su madre. La búsqueda de tres partes en el corazón de "Jurassic World Rebirth" es interrumpida por una familia — un padre, sus dos hijas y un novio sospechoso — en un velero de 45 pies que se vuelca y necesita ser rescatado. Aportan una dosis de humor y humanidad que no siempre funciona al equipo de extracción, que también incluye a un villano demasiado predecible interpretado por Rupert Friend — "Soy demasiado inteligente para morir" — y un paleontólogo de museo interpretado por Jonathan Bailey. Los cineastas incluyen ingeniosos guiños a otros éxitos de taquilla — "Indiana Jones", "Star Wars", "Jaws" y "ET" — y crean emocionantemente una secuencia de dinosaurios cazando en una tienda de conveniencia como un tributo a la secuencia original de dinosaurios cazando en una cocina. Las tomas en general están bellamente compuestas, desde siluetas en un bote al atardecer hasta casi sentir el ardor de las cuerdas mientras los actores descienden por un acantilado de 500 pies. Las criaturas aquí son gloriosas — desde un t-rex adormilado a lo largo de un lecho de río hasta los que se retuercen en el mar, puro músculo y peso. Un punto culminante es un par de titanosaurus de cola larga entrelazando sus cuellos mientras suena la familiar partitura de John Williams, dos amantes con piel gruesa y nudosa completamente ajenos a los molestos humanos que quieren algo de ADN. Por alguna razón, los dulces son un punto de referencia a lo largo de la película, desde la secuencia de apertura en la que un envoltorio de Snickers extraviado causa un daño incalculable, hasta el regaliz alimentado a un bebé dino y la afición de un personaje por masticar Altoids. El ritmo de Edwards es perfecto, permitiendo que el temor se acumule solo con el susurro de los árboles, y dejando que los personajes se profundicen entre secuencias de acción filmadas de manera excelente y sin aliento. El hermoso paisaje — las cascadas de Tailandia, las llanuras cubiertas de hierba, las cuevas de la costa y los manglares — debería usarse para una campaña turística, bueno, siempre y cuando eliminen a los rapaces dinos. Como si todo esto no fuera suficiente, hay un extra al final. La instalación de investigación, que fue abandonada hace años, estaba cruzando especies de dinosaurios y creando "monstruos genéticamente alterados" que deambulan. Algunos parecen un híbrido de pavo-murciélago-raptor — asqueroso y aterrador — y uno es un t-rex de 20.000 libras con una cabeza deformada y un rugido horrible. Es como obtener una película de monstruos gratis.

En muchos sentidos el equipo detrás de "Jurassic World Rebirth" está tratando de hacer lo mismo que sus mercenarios: Volver al código fuente para recapturar la magia del original de 1993 de Steven Spielberg. Han logrado hacerlo de manera emocionante.

"Jurassic World Rebirth", un estreno de Universal Pictures, tiene una clasificación PG-13 (que advierte a los padres que podría ser inapropiada para menores de 13 años) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA) por "secuencias intensas de violencia/acción, imágenes sangrientas, algunas referencias sugestivas, lenguaje y una referencia a drogas". Duración: 133 minutos. Tres estrellas y media de cuatro.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.