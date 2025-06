Reseña: La comedia romántica "Materialists" de Celine Song intenta ser honesta sobre el dinero

El problema con muchas comedias románticas es cuán a menudo se nos pide que convenientemente ignoremos nuestro conocimiento de las realidades de la vida, particularmente las económicas.

¿Cómo vive esta persona en un apartamento espacioso y lleno de luz cuando tiene un salario de principiante? (¡En Londres o Manhattan!) ¿Cómo pueden comprar ropa de diseñador chic o permitirse esos largos viajes en taxi?

Tan sólo por este aspecto, "Materialists" de Celine Song es algo completamente diferente. Los personajes de Song nos dicen directamente cuál es su salario o cuánto cuesta su apartamento. La realidad económica, de hecho, impulsa la narrativa.

Aun así, es comprensible cómo uno puede ver el tráiler de "Materialists", con el trío estelar de Dakota Johnson, Pedro Pascal y Chris Evans, y sentirse un poco preocupado, especialmente si amaste "Past Lives", su impresionante película debut que exploró no solo el amor y el anhelo, sino la misma idea de que nuestras elecciones románticas, correctas o incorrectas, traen consecuencias de por vida. Comparada con esa película llena de alma, "Materialists" parece que podría ser brillante, superficial y... bueno ¡muy divertida! Pero quizás un poco más Bridget Jones que Celine Song.

Veamos las similitudes. Nuevamente, Song está escribiendo sobre un triángulo de una mujer y dos hombres, cada uno merecedor de nuestra empatía y comprensión (aquí no hay un personaje tipo Hugh Grant).

Y Song, quien basó "Past Lives" en una experiencia que tuvo cuando fue contactada por un antiguo amor, está nuevamente escribiendo sobre lo que conoce. Durante seis meses en Nueva York, mientras era una dramaturga en apuros, trabajó para una empresa de emparejamiento.

Al igual que la Lucy que interpreta hábilmente Johnson. Al pasar junto a un chico guapo, se detiene: "Hola, ¿estás soltero?". Le ofrece su tarjeta. Ese hombre se convertirá en un cliente, y sus demandas son escalofriantes: a los 48 años, está listo para una mujer un poco mayor. No, no en sus 30. Incluso 27 es demasiado. Otro hombre da el IMC máximo que su pareja puede tener. Los hombres suelen ser los villanos aquí, pero las mujeres tampoco son inmunes a ser superficiales.

Pero Lucy de alguna manera ha vencido las probabilidades. Al principio de la película, está siendo celebrada en las oficinas de Adore, la empresa para la que trabaja: ¡Charlotte y Peter se van a casar, y es la novena boda que Lucy ha logrado!

A pesar de esto, hay una mujer cuyas perspectivas desesperan a Lucy. Sophie (una excelente Zoe Winters, tanto vulnerable como digna) informa haber pasado un tiempo maravilloso en su cita. Lucy llama al hombre que resulta que no lo disfrutó tanto. "Tiene 40 años y es gorda", dice.

Lucy promete a Sophie que pronto encontrará y se casará con el amor de su vida.

Pero en privado a su colega, admite que puede que no haya un chico que "solo quiera una chica agradable". En la boda de Charlotte, Harry (Pascal), el apuesto hermano del novio, nota a Lucy y comienza a coquetear. Resulta que es todo lo que una mujer podría desear: rico, exitoso, agradable, de la altura adecuada. Para Lucy, es un "unicornio" — y un cliente ideal. Luego, un camarero simpático le deja su combinación de bebida favorita sin que la hubiera pedido: una cerveza y una Coca-Cola. Es John, un exnovio. Se ve como... bueno, como Chris Evans. Es desaliñado y adorable, pero es un camarero de eventos y actor en apuros. Nos enteramos de que los dos se separaron hace años, por dinero — es decir, su falta de él. El dinero, señala Song repetidamente aquí, no es simplemente un tema secundario; es una fuerza impulsora en las relaciones, incluso en las buenas y honestas. Cualquiera que haya peleado amargamente por dinero con un ser querido puede entender esto. Muchas películas parecen pensar que no lo hacemos. Y así nuestra historia de amor triangular progresa sobre un terreno complicado. (Johnson, Pascal y Evans, excelentemente elegidos, hacen un trabajo destacado). Harry no quiere ser el cliente de Lucy, la quiere a ella. "Las cuentas no cuadran", protesta ella. "Soy el tipo de chica con la que te vas a casa una vez y nunca vuelves a llamar". Pero Lucy se deja seducir — ¿cómo puede resistirse a un dúplex de US$12 millones en Tribeca? ¿Con esos rábanos cortados a la perfección en el desayuno? Aun así, Lucy no puede borrar a John de su mente — John que está a la mitad de sus 30 y vive en un apartamento estrecho con compañeros de cuarto que le roban el cargador y dejan condones sucios en el suelo (Song no hace que esto sea lindo-divertido. También es triste). Una vida que Lucy pensó que había dejado atrás. Luego está Sophie. La escena más aguda de la película es una devastadora confrontación entre Lucy y su confiada clienta. En una cita, ha sucedido algo terrible. ¿Es culpa de Lucy que algunas personas sean malas personas? No, pero arroja luz sobre una parte sórdida del mundo de las citas. Y sacude a Lucy hasta la médula. Obviamente hay un acto final. Cómo Song resuelve este triángulo particular es diferente de la resolución en "Past Lives", donde un Uber llega para separar a dos personas que deseábamos ver juntas, de alguna manera. En "Materialists", confieso que me encontré preguntándome si, al final, Lucy realmente haría la elección que hace — o incluso si se supone que debemos creer que es una elección final. Pero eso no significa que la experiencia suene vacía. Una comedia romántica inteligente que intenta ser honesta sobre la vida y aún dejarnos sonriendo, esa matemática parece cuadrar bastante bien. "Materialists", un estreno de A24, tiene una clasificación R (que requiere que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA) por "lenguaje y material sexual breve". Duración: 116 minutos. Dos estrellas y media de cuatro. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.