Reseña: La nueva protagonista fuerte de Isabel Allende es una periodista

La autora superventas Isabel Allende ha sido adorada durante décadas por millones de lectores apasionadamente leales gracias a sus fuertes protagonistas femeninas y sus tramas épicas que se extienden a lo largo de las Américas.

En novelas como "La casa de los espíritus", "Eva Luna" y, más recientemente, "Violeta", mujeres indomables ocupan el centro del escenario y conducen narrativas dramáticas conjuradas con un toque de realismo mágico por la escritora nacida en Perú y criada en Chile.

No es diferente en el último libro de Allende, "Mi nombre es Emilia del Valle" (en inglés "My Name is Emilia del Valle"), que presenta a una periodista aventurera en San Francisco a finales del siglo XIX. La joven Emilia es sorprendentemente intrépida para una mujer de su tiempo, desafiando y superando las barreras de género mientras pasa de escribir novelas baratas bajo un seudónimo masculino a luchar para que su verdadero nombre —como mujer— sea publicado sobre sus artículos periodísticos.

Gran parte de la curiosidad intelectual y la confianza de Emilia provienen de su padrastro, un maestro de escuela de habla hispana que se casa con su madre embarazada, una novicia católica abandonada tras un romance con un acaudalado aristócrata chileno.

Aunque Allende inicialmente sitúa su historia en Estados Unidos, gradualmente traslada la acción a Chile cuando Emilia persuade a un editor de periódico para que le permita viajar al país sudamericano para ayudar a cubrir la guerra civil de Chile, enfatizando sus habilidades en el idioma español.

Es enviada junto con el corresponsal de periódico Eric Whelan, quien se centrará en las noticias principales mientras ella se encarga de los reportajes.

Además del desafío profesional, Emilia quiere aprender más sobre el padre que nunca ha conocido y sobre sí misma. Una vez en Chile, Emilia enfrenta peligros extremos que nunca había imaginado y se cuestiona de dónde viene y hacia dónde se dirige.

Es una historia que probablemente será apreciada por las legiones de fanáticos de Allende que han asegurado que se la considere la autora en español más leída del mundo. Aunque la novelista chileno-estadounidense es fluida en inglés y ha vivido durante mucho tiempo en California, escribe en su español natal y sus libros son traducidos.

Galardonada con el Premio Nacional de Literatura de Chile en 2010, Allende también es considerada un tesoro literario estadounidense. Fue incorporada a la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras en 2004 y recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del presidente Barack Obama en 2014.

La novela anterior de Allende, "El viento conoce mi nombre", publicada en 2023, fue una desviación de sus conocidas historias con mujeres fuertes. En ese libro, entrelazó las historias de dos niños pequeños viajando solos en diferentes tiempos y lugares: uno durante el incipiente Holocausto en Europa y el otro en el Arizona moderno en la frontera con México.

Pero todos los libros de Allende, incluido “Mi nombre es Emilia del Valle”, tienen el aire épico de una gran película de Hollywood, el tipo de producción que todos te dirán que debe verse en la pantalla grande para ser verdaderamente apreciada.

Al leer el libro, casi puedes ver a la joven Emilia en el barco de vapor rumbo al sur hacia Chile, la tierra al pie de los volcanes que guarda sus raíces y su destino.

___

Reseñas de libros de AP: https://apnews.com/hub/book-reviews