Reseña: Los villanos se roban el protagonismo en “Fantastic Four”

Más de seis décadas después de que Jack Kirby y Stan Lee crearan un equipo de superhéroes para rivalizar con la Liga de la Justicia, los Cuatro Fantásticos finalmente obtienen una adaptación digna en la gran pantalla en una divertida aventura ambientada en los años 60, bañada en retrofuturismo y el optimismo estadounidense de antaño.

Aunque los Cuatro Fantásticos se remontan a los orígenes de Marvel Comics, sus incursiones cinematográficas han estado marcadas por errores y decepciones. El primer intento fue una película de bajo presupuesto producida por Roger Corman en 1994 que ni siquiera se estrenó.

Sin embargo, después de algunos reinicios fallidos y un poco de maniobras de derechos, “The Fantastic Four: First Steps” ("Los 4 Fantásticos: Primeros pasos") de Matt Shakman es la primera película de los Cuatro Fantásticos lanzada por Marvel Studios. Y un sentido de regreso a las raíces de Marvel impregna esta película, un drama de superhéroes entrañablemente sincero sobre la familia y el heroísmo, lleno de diseños modernistas al estilo de "Los Supersónicos" que evocan una época en la que el futuro solo prometía cosas buenas.

"Primeros Pasos", con un título que hace un guiño a Neil Armstrong, recuerda rápidamente que antes de que los Cuatro Fantásticos fueran superhéroes, eran astronautas. Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) y Ben Grimm (un conmovedor Ebon Moss-Bachrach) volaron al espacio, pero regresaron alterados por rayos cósmicos. Reed explica: "Regresamos con anomalías", sonando como yo después de un viaje familiar por carretera.

Ahora son, respectivamente, el elástico Señor Fantástico, la Mujer Invisible que desaparece rápidamente, la Antorcha Humana y la Cosa, un hombre rocoso generado por CGI. Entre sus destellos de astronautas hay imágenes estilizadas al estilo de las grabaciones de la NASA del Apolo 11, como las vistas en los grandes documentales "For All Mankind" y "Apollo 11".

Pero parte de la diversión de los Cuatro Fantásticos siempre ha sido que, aunque el cuarteto podría tener lo necesario, también discuten y bromean como cualquier otra familia. La química aquí nunca se siente lo suficientemente íntima en "Primeros Pasos" para capturar completamente esa interacción, pero el elenco es bueno, particularmente Kirby.

En los primeros momentos de "Primeros Pasos", Sue deja una prueba de embarazo positiva ante un sorprendido Reed. Esa noche en la cena —Moss-Bachrach, ahora un tío en lugar de un primo, está de nuevo trabajando en la cocina— Ben y Johnny adivinan inmediatamente lo que está pasando. El resto del mundo también está ansioso por descubrir qué poderes, si es que tiene alguno, tendrá el bebé.

No estamos exactamente en nuestro mundo, sino en uno paralelo muy similar llamado Tierra-828. Nueva York se ve casi igual, y los líderes mundiales se reúnen en una versión de las Naciones Unidas llamada la Fundación del Futuro.

La Cosa lleva una gorra de los Dodgers de Brooklyn. Alguien que suena mucho como Walter Cronkite lee las noticias. Y hay mucho que leer cuando Silver Surfer (Julia Garner) de repente se cierne sobre la ciudad, diciendo: "Anuncio su fin. Anuncio a Galactus". La televisión resuena, como podría hacerlo en tantos días: "La Tierra en peligro. Historia en desarrollo". Sí, la Tierra (o alguna Tierra) podría estar en peligro, pero ¿viste a Silver Surfer? Esa es la respuesta de Johnny Storm, y tal vez la nuestra también. Ella es toda de cromo, como un edificio Chrysler fundido, con el cabello peinado hacia atrás y ojos melancólicos. Él se siente inmediatamente atraído por ella, pero ella se dispara hacia el espacio. En un emocionante lanzamiento al estilo de la NASA (el cómic original de Kirby y Lee salió ocho años antes del alunizaje), los Cuatro Fantásticos se lanzan hacia lo desconocido para encontrarse con este Galactus. Pero si Silver Surfer causó una impresión, Galactus (con la voz de Ralph Ineson) lo hace aún más. Las películas de los Cuatro Fantásticos siempre han ido directamente por el Doctor Doom como villano, pero su entrada, esta vez, se está reservando para “Avengers: Doomsday”. Aun así, Galactus, un tirano devorador de planetas, no es un cualquiera. Un coloso mecánico y evidente fan de “Metrópolis” de Fritz Lang, se sienta en un enorme trono en el espacio. Al percibir un enorme poder en el hijo no nacido de Sue, ofrece perdonar la Tierra a cambio del bebé. Lo que sigue proyecta la maternidad —sus empoderamientos y sacrificios— en un plano cósmico. Hay una ingeniosa secuencia de persecución en el espacio que se desarrolla durante las contracciones. Las dos películas de “Incredibles” (“Los Increíbles”) cubrieron un terreno similar, tanto en diseño retro como en el padre elástico y el bebé superhumano, con notablemente más dinamismo y humor que “Fantastic Four”. Esa es parte del problema de no haber tenido una película adecuada durante tanto tiempo: ya han surgido mejores películas inspiradas en el cómic de los años 60. Pero por muy buena que sea Vanessa Kirby en “Primeros Pasos”, la película nunca es mejor que cuando Silver Surfer o Galactus están presentes. Shakman, un ex actor infantil que ha dirigido principalmente en televisión (“WandaVision”), demuestra ser especialmente hábil para capturar la enorme escala de Galactus. “First Steps” puede ser, en el fondo, una película de kaiju. Lo que ciertamente es, sin embargo, es una película de cómics muy sólida. Es un poco superficial en lugar de sustancial, y la sensación de cápsula del tiempo es omnipresente. Esta es una película de superhéroes lo suficientemente sincera donde incluso la turba enojada que protesta contra los superhéroes se vuelve silenciosa y pensativa. Era más probable que me conmoviera una pizarra realmente hermosa que su visión de la maternidad. Pero, especialmente para un equipo de superhéroes que nunca antes había despegado del todo en la pantalla, "First Steps" es un comienzo sólido, con un impecable diseño de producción de Kasra Farahani y una emocionante banda sonora de Michael Giacchino. Incluso si el espíritu unificador de la era espacial del cómic de Kirby y Lee se siente muy lejano, de hecho. “The Fantastic Four: First Steps”, un estreno de Walt Disney Co., tiene una clasificación PG-13 (que advierte a los padres que podría ser inapropiada para menores de 13 años) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA) por acción/violencia y algunos diálogos. Duración: 115 minutos. Tres estrellas de cuatro. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.