Reseña: “Man's Best Friend” de Sabrina Carpenter, un álbum sincero y sensual sobre rupturas

Si "Short n' Sweet" de Sabrina Carpenter celebraba el inicio de una relación romántica, el séptimo álbum de estudio de la sensación pop, "Man's Best Friend", es donde todo se desmorona en pedazos desordenados.

La ex estrella de Disney Channel ha ascendido a la cima de las listas con éxitos pegadizos y sexualmente liberados que mezclan pop con ocasionales toques de country y la sensualidad del R&B. Nunca ha evitado su voluptuosidad, sino que la disfruta, a veces levantando cejas.

La imagen provocativa en la portada original de su álbum "Man's Best Friend", que sale el viernes, muestra a Carpenter a gatas con un vestido negro y tacones, debajo de un hombre trajeado de pie que tira de su cabello dorado. La pose sumisa junto con el título del álbum llamó la atención de muchos.

Mientras que algunos críticos en internet señalaron el tema como misógino, otros dicen que la sátira es el nombre del juego, ya que Carpenter ha demostrado no tomarse su arte demasiado en serio. Y aunque este álbum muestra sinceridad, está claro que Carpenter aún se divirtió con él.

El tema de apertura del álbum, "Manchild", debutó en junio en el número uno de la lista Hot 100 de Billboard y describe al típico hombre que atrae Carpenter: de mente cerrada, sin estilo, en última instancia inmaduro. Un video musical soleado y caótico para la canción muestra a Carpenter pidiendo aventón de auto en auto, de hombre en hombre, perfecto para una canción que pide ser cantada a gritos en carretera.

Las siguientes canciones, "Tears" y "My Man on Willpower", también aluden a la decepción en su hombre, y está claro que él no está a la altura. Una ruptura es inminente, y Carpenter enfrenta las etapas, pista por pista, desde la pelea hasta la separación y el romance de rebote.

Los sentimientos que acompañan a una ruptura se abordan con una franqueza feroz y vulnerabilidad, pero no a expensas de la sensualidad: hay una mención al sexo en casi cada una de las 12 pistas del álbum.

"Sugar Talking" y "We Almost Broke Up Again Last Night", dos pistas fuertes y más lentas, conducen a la ruptura en "Nobody's Son", en la que Carpenter libera su dolor por haber sido abandonada.

Hay un sonido satisfactorio y catártico en el coro, donde Carpenter canta: “Probably should have guessed, he’s like the rest, so fine and so deceiving / There’s nobody’s son, not anyone left for me to believe in” (Probablemente debería haberlo adivinado, es como los demás, tan encantador y tan engañoso / No hay hijo de nadie, no queda nadie en quien pueda creer).

La diversión reside en las pistas donde Carpenter vuelve a salir, como la sensual "When Did You Get Hot?" y "House Tour", una canción estilo disco NSFW con metáforas apenas veladas que no son aptas para imprimir.

Una primera escucha del álbum puede ser una sorpresa para los oyentes que están acostumbrados a las canciones más despreocupadas de Carpenter, pero en cuanto a álbumes de ruptura se refiere, "Man's Best Friend", con mucha variedad, coros pegadizos y letras que te harán sonrojar, aún trae el calor.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.