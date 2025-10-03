Reserva Federal debe mostrarse prudente ante nuevas bajadas de tasas, según Logan, de la Fed

3 oct (Reuters) -

La presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, reiteró el viernes su opinión de que los riesgos inflacionistas al alza, un mercado laboral en gran medida en equilibrio y una política monetaria que actualmente es solo modestamente restrictiva significan que el banco central no debería seguir adelante con nuevos recortes de las tasas de interés.

"Realmente tenemos que ser cautos con los recortes de tasas a partir de ahora", dijo Logan en una conferencia organizada por la Fed de Dallas, la Universidad de Houston y el Banco de México.

La alta inflación de los servicios no relacionados con la vivienda es "preocupante", dijo, porque sugiere que incluso si la inflación de los bienes impulsada por los aranceles se disipa, seguirá habiendo presiones al alza sobre los precios. (Reporte de Ann Saphir; edición en español de Javier López de Lérida)