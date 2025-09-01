Reserva Federal debe ser independiente, pero ha cometido errores: secretario del Tesoro Bessent

Por Jeff Mason y Andrea Shalal

ARLINGTON, EEUU, 1 sep (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el lunes que la Reserva Federal es y debe ser independiente, pero afirmó que ha "cometido muchos errores" y defendió el derecho del presidente Donald Trump a despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook por las acusaciones de fraude hipotecario.

Trump lleva meses criticando a la Fed y a su presidente, Jerome Powell, por no bajar las tasas de interés, y recientemente apuntó contra el jefe del banco central por una costosa renovación de la sede del banco en Washington.

"La Fed debería ser independiente. La Fed es independiente, pero yo también creo que han cometido muchos errores", dijo Bessent a Reuters en una entrevista en una cafetería en los suburbios de Washington. (Reporte de Jeff Mason y Andrea Shalal; Editado en Español por Manuel Farías)