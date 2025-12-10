Reserva Federal recorta tasa clave pero señala mayor exigencia para futuras reducciones

WASHINGTON (AP) — La Reserva Federal redujo su tasa de interés clave por tercera vez consecutiva el miércoles, pero señaló que podría dejar las tasas sin cambios en los próximos meses, lo que podría provocar la ira del presidente Donald Trump, quien ha exigido reducciones drásticas en los costos de endeudamiento.

En un comunicado emitido después de una reunión de dos días, el comité de fijación de tasas de la Fed indicó que podría mantener su tasa sin cambios en los próximos meses. Y en un conjunto de proyecciones económicas trimestrales, los funcionarios de la Fed señalaron que esperan reducir las tasas solo una vez el próximo año.

