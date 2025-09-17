Reserva Federal recorta tasas en 25 puntos básicos y prevé un ritmo constante de rebajas

La Fed recorta la tasa de interés oficial un cuarto de punto porcentual

Las previsiones indican dos recortes más en 2025

Miran disintió a favor de un recorte de medio punto porcentual

Por Howard Schneider y Ann Saphir

WASHINGTON, 17 sep (Reuters) - La Reserva Federal recortó las tasas de interés un cuarto de punto porcentual el miércoles e indicó que reducirá constantemente los costos del crédito durante el resto de este año, en respuesta a la preocupación sobre la debilidad del mercado laboral, una medida que obtuvo el apoyo de la mayoría de los designados por el presidente Donald Trump para el banco central.

Solo el nuevo gobernador Stephen Miran, que se unió a la Fed el martes y está de licencia como jefe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, disintió a favor de un recorte de medio punto porcentual.

El recorte de las tasas, junto con las previsiones de otras dos bajas de un cuarto de punto porcentual en las dos reuniones de política monetaria que quedan este año, indican que los funcionarios de la Fed han empezado a restar importancia al riesgo de que las volubles políticas comerciales del Gobierno aviven una inflación persistente, y ahora están más preocupados por el débil crecimiento y la probabilidad de que aumente el desempleo.

El recorte, el primero del Comité Federal de Mercado Abierto desde diciembre, sitúa la tasa de interés oficial entre el 4% y el 4,25%.

"El Comité está atento a los riesgos a ambos lados de su doble mandato y considera que los riesgos a la baja para el empleo han aumentado", dijo la Fed en su comunicado de política monetaria. "Las ganancias de empleo se han desacelerado y la tasa de desempleo ha subido".

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ofrecerá una rueda de prensa a las 1830 GMT para dar más detalles sobre el último comunicado y las perspectivas económicas.

Las nuevas proyecciones económicas mostraron que los responsables monetarios siguen viendo que la inflación terminará este año en el 3%, mucho más que el objetivo del 2% del banco central, una estimación sin cambios desde las últimas de junio. La previsión de desempleo también se mantuvo en el 4,5% y la de crecimiento económico subió ligeramente al 1,6% desde el 1,4%. (Reporte de Howard Schneider; edición en español de Javier López de Lérida y Manuel Farías)