Reservas de divisas chinas aumentan menos de lo previsto en noviembre
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SHENZHEN, CHINA, 7 dic (Reuters) - Las reservas de divisas de China crecieron menos de lo esperado en noviembre, mostraron datos oficiales el domingo.
Las reservas de divisas del país, las mayores del mundo, aumentaron en US$3.000 millones el mes pasado, a US$3,346 billones, frente a los US$3,359 billones estimados en un sondeo de Reuters.
En octubre, las reservas ascendían a US$3,343 billones. El yuan cayó un 0,65% frente al dólar el mes pasado, mientras que el billete verde se debilitó un 0,24% frente a una cesta de otras divisas importantes. (Reporte de David Kirton y Qiaoyi Li; editado en español por Javier Leira)
LA NACION
Más leídas
- 1
Horario del GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1 2025, con Franco Colapinto
- 2
La nueva serie de Netflix para maratonear sin culpa: tiene siete capítulos y te atrapa desde el primer segundo
- 3
El análisis que se hace desde Dinamarca de la venta de los F-16: timing, oportunidad y el rol de EE.UU.
- 4
El Mundial, la Champions, también la MLS: Messi siempre encuentra un motivo para seguir siendo él