Reservas de divisas chinas aumentan menos de lo previsto en noviembre

SHENZHEN, CHINA, 7 dic (Reuters) - Las reservas de divisas de China crecieron menos de lo esperado en noviembre, mostraron datos oficiales el domingo.

Las reservas de divisas del país, las mayores del mundo, aumentaron en US$3.000 millones el mes pasado, a US$3,346 billones, frente a los US$3,359 billones estimados en un sondeo de Reuters.

En octubre, las reservas ascendían a US$3,343 billones. El yuan cayó un 0,65% frente al dólar el mes pasado, mientras que el billete verde se debilitó un 0,24% frente a una cesta de otras divisas importantes. (Reporte de David Kirton y Qiaoyi Li; editado en español por Javier Leira)