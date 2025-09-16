Reservas de hidrocarburos de Colombia subirían en 2025, se esperan ofertas para energía eólica: ANH

Por Nelson Bocanegra

BARRANQUILLA, Colombia, 16 sep (Reuters) - Las reservas de hidrocarburos de Colombia mantendrían en 2025 una tendencia alcista con respecto al año pasado, dijo el martes a Reuters el presidente de la estatal Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia.

Además, el funcionario aseguró que espera asignar a varias empresas más de un área para proyectos eólicos costa afuera en la primera ronda de energía generada por vientos.

El depósito de ofertas para la subasta de energía eólica se realizará el 14 de octubre, precisó Velandia, al margen de un congreso de petróleo, gas y energía en la ciudad de Barranquilla. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)