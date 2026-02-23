Reservas de oro de Venezuela bajan 11% en 2025: datos Banco Central

23 feb (Reuters) -

Las reservas de oro del Banco Central de Venezuela (BCV) bajaron 11% en un año a 47 toneladas al cierre de 2025, según los estados financieros del emisor vistos el lunes por Reuters.

En 2024, los lingotes en poder del Banco Central fueron equivalentes a 53 toneladas, de acuerdo con los datos oficiales.

El valor de las reservas de oro al término de diciembre del pasado año estuvo en US$6.634 millones. El precio promedio del oro estimado por el Banco Central fue US$4.389,45 por onza troy.

El BCV no detalló las razones del comportamiento de las reservas de oro y no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

(Redacción Reuters)