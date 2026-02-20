Reservas probadas de colombiano Ecopetrol suben 2,7% en 2025

BOGOTÁ, 19 feb (Reuters) - Las reservas probadas del conglomerado energético colombiano Ecopetrol ‌subieron un 2,7% interanual ‌en ⁠2025 a 1.944 millones de barriles de petróleo equivalentes, informó el jueves la empresa.

Al cierre de 2024, ​las reservas ⁠probadas ⁠ascendieron a 1.893 millones de barriles de petróleo equivalentes.

"El año ​pasado el Índice de Reposición de Reservas (IRR) fue del 121%, ‌con la incorporación más alta de ​los últimos cuatro años", dijo ​un comunicado de Ecopetrol, que reportó una vida media de las reservas de 7,8 años.

La incorporación de reservas fue impulsada por la ejecución de proyectos de recobro mejorado, que continúan consolidándose como el pilar ​técnico más relevante, con desempeños destacados en campos como Castilla, Chichimene y Acacías.

También ⁠contribuyeron al aumento de las reservas la optimización de la gestión operativa en ‌los campos Rubiales y La Cira–Infantas, que refuerza la eficiencia y el valor de los activos, así como la materialización de acuerdos contractuales con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y uno de los principales grupos integrados ‌de energía en el continente americano, con más de 18.000 empleados.

En Colombia ⁠es responsable de más del 60% de la ‌producción de hidrocarburos, de la mayor parte del ⁠sistema de transporte, logística y refinación de hidrocarburos, ⁠y tiene posiciones líderes en petroquímica y distribución de gas.

A nivel internacional, Ecopetrol tiene presencia en cuencas estratégicas del continente americano, con operaciones de E&P en Estados Unidos (cuenca del Permian y Golfo ‌de México) y Brasil.

A ​través de ISA (Interconexión Eléctrica S.A.) y sus filiales tiene posiciones líderes en el negocio de transmisión de energía en Brasil, Chile, Perú y Bolivia. En Chile ‌opera concesiones viales y de telecomunicaciones. (Reporte de Luis Jaime Acosta)