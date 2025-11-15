Residente del estado de Washington se infecta con un tipo distinto de gripe aviar

NUEVA YORK (AP) — Un residente del estado de Washington tiene gripe aviar, y es de un tipo distinto al que se había visto en infecciones anteriores, informaron el viernes funcionarios de salud estatales.

Es el primer caso humano de gripe aviar en Estados Unidos desde febrero. La persona afectada —un adulto mayor con otros problemas de salud subyacentes— permanece hospitalizado.

El residente del condado Grays Harbor, cuyo nombre no ha sido dado a conocer, tiene un conjunto de aves de corral en su jardín trasero que habían estado expuestas a aves silvestres, indicaron funcionarios de salud. Creen que las aves de corral o las aves silvestres son la fuente más probable de exposición, pero dicen que aún están investigando.

Funcionarios sanitarios estatales habían anunciado el diagnóstico preliminar de gripe aviar el jueves. El viernes indicaron que había sido confirmado.

La persona se infectó con una gripe aviar llamada H5N5, explicaron autoridades estatales. Funcionarios de salud estatales y federales indicaron que parece ser la primera infección conocida en un ser humano con el virus de la gripe aviar H5N5.

No se cree que esa versión sea mayor amenaza para la salud de las personas que el virus H5N1, responsable de una ola de 70 infecciones en seres humanos reportadas en Estados Unidos en 2024 y 2025. La mayoría de esos casos han sido enfermedades leves en trabajadores de granjas lecheras y avícolas.

“Estos virus se comportan de manera similar”, expresó Richard Webby, un destacado investigador de la gripe en el Hospital de Investigación Infantil St. Jude en Memphis, Tennessee. "Mi intuición me dice que, desde la perspectiva de la salud humana, hay que considerar que es igual que el H5N1".

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) emitieron el viernes una declaración similar, la cual decía que no había información que dejara entrever "que el riesgo para la salud pública haya aumentado a consecuencia de este caso".

Los CDC están aguardando una muestra proveniente de Washington para realizar pruebas adicionales.

La distinción entre H5N5 y H5N1 radica en una proteína involucrada en la liberación del virus de una célula infectada y en la promoción de su propagación a las células circundantes.

"Piense como si se tratara de diferentes marcas de neumáticos de automóvil. Ambos hacen el mismo trabajo, sólo que cada uno está mejor ajustado para condiciones específicas, que no entendemos del todo", escribió Webby en un correo electrónico.

El H5N5 podría tener una preferencia diferente por el tipo de aves a las que infecta más fácilmente, añadió.

