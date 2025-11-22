Residente en estado de Washington podría ser primera víctima mortal de una rara cepa de gripe aviar

GRAYS HARBOR COUNTY, Washington, EE.UU. (AP) — Un residente del estado de Washington es posiblemente la primera persona fallecida por una rara cepa de gripe aviar, pero las autoridades de salud estatales dijeron el viernes que el riesgo para la población es bajo.

La persona, un adulto mayor con problemas de salud previos, estaba siendo tratada por una gripe aviar llamada H5N5 después de convertirse, aparentemente, en el primer humano conocido infectado por esta cepa, según un comunicado del Departamento de Salud del estado de Washington.

La víctima, que residía en el condado de Grays Harbor, a unos 125 kilómetros (78 millas) al suroeste de Seattle, tenía en su patio trasero aves de corral domésticas que habían estado expuestas a aves silvestres, de acuerdo con las autoridades sanitarias.

"El riesgo para la población sigue siendo bajo", indicó su comunicado. "Ninguna otra persona involucrada ha dado positivo por gripe aviar".

Los funcionarios de salud indicaron que monitorearán a cualquier persona que haya estado en contacto cercano con la víctima, al tiempo que afirmaron que "no hay evidencia de transmisión de este virus entre personas".

A principios de noviembre, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron un comunicado sobre la infección que decía que no había información que indicara "que el riesgo para la salud pública haya aumentado como resultado de este caso".

No se cree que el H5N5 sea una amenaza mayor para la salud humana que el virus H5N1, que fue responsable de una ola de 70 infecciones reportadas en personas en Estados Unidos en 2024 y 2025. La mayoría fueron casos leves entre trabajadores de granjas lecheras y avícolas.

La diferencia entre el H5N5 y el H5N1 radica en una proteína involucrada en la liberación del virus de una célula infectada, que favorece su propagación a las células circundantes.

___ Se corrigió una versión previa de este despacho para eliminar las referencias que indicaban que la víctima era un hombre. Las autoridades no han revelado el género de la persona.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.