Residente hace un llamado por la paz en Gaza durante su concierto en el Zócalo de Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El concierto en el Zócalo de Ciudad de México del astro puertorriqueño Residente comenzó con una conmovedora interpretación de la chelista Sara Dowling, quien es de nacionalidad palestina, ante los cerca de 180.000 asistentes que se dieron cita el sábado por la noche para romper el propio récord del artista en esta plaza.

Más adelante, durante la presentación, Residente pidió que una familia especial que está aprendiendo español pasara al escenario. Se trataba de una familia de refugiados palestinos cuyos miembros incluían a varios niños pequeños. Cada uno de ellos pidió una “Palestina libre” y recibió una ovación de la multitud que repetía a gritos su llamado.

Tras presentarlos, Residente quedó solo en el escenario, con una kufiya, o pañuelo palestino, sobre los hombros de su sudadera que decía "Palestina libre", al tiempo que decenas de banderas palestinas ondeaban entre el público.

“Están matándolos de hambre a la misma vez que los bombardean, ¿en qué mundo, en qué mundo eso está bien?”, señaló. “No hay que saber nada de historia, no hay que tener un contexto, sólo con ver lo que está pasando es obvio que está mal, así que todos y les pido a todos, no importa si son de donde sea, esto ya trasciende la política, y la religión, a todo mundo que ejerza presión para que paren el genocidio en Gaza”.

Tras esto presentó su canción “Guerra”.

La ONU advirtió recientemente que el hambre y la desnutrición en Gaza están en los niveles más altos desde el inicio de la guerra con Israel.

Naciones Unidas señala que casi 12.000 niños menores de 5 años fueron encontrados con desnutrición aguda en julio, incluidos más de 2500 con desnutrición severa, el nivel más peligroso. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que es probable que las cifras sean aún mayores.

El Ministerio de Salud de Gaza dice que 42 niños han muerto por causas relacionadas con la desnutrición desde el 1 de julio, junto con 129 adultos. Afirma que 106 niños han muerto de desnutrición durante toda la guerra.

El Ministerio estima que más de 63.000 palestinos han sido asesinados en los 22 meses de conflicto, iniciado cuando milicianos liderados por Hamás secuestraron a 251 rehenes y mataron cerca de 1200 personas, en su mayoría civiles, el 7 de octubre de 2023. La mayoría de los rehenes han sido liberados en ceses al fuego u otros acuerdos, pero 48 permanecen en Gaza, y que se cree que alrededor de 20 están vivos.

El concierto gratuito, organizado por la Secretaría de Cultura de Ciudad de México, era la segunda presentación de Residente en el Zócalo, considerado la principal plaza de México.

El primero fue en 2019 en el marco del festival Radical Mestizo

, para el cual el gobierno de la ciudad calculó una asistencia de 135.000 personas el día que se presentó.

“Se ven cabrón, se ven brutal, yo quisiera estar ahí con ustedes”, dijo sonriendo señalando hacia el público. “Quisiera estar ahí abajo”.

Residente tuvo como invitada especial a la cantautora mexicana Silvana Estrada, para una rendición de “Latinoamérica” y tuvo como abridoras a las raperas mexicanas Arianna Puello, Ximbo, Niña Dioz, Prania Esponda, Azuky y Mena.

En la primera mitad de su presentación, el artista galardonado con el Grammy y el Latin Grammy, cuyo nombre verdadero es René Pérez, recordó un momento difícil que pasó estando de gira en México.

“Estaba en un piso 25 y estaba pensando lanzarme”, dijo. “Antes de todo eso dije, si mi mamá no me responde al teléfono, me lanzo, y les juro que eso es la última alternativa, no debe ser ni una alternativa, busquen ayuda siempre antes de sentirse como yo me sentía en ese momento. Mi mamá respondió, tuve la suerte de que respondiera y poco a poco me ayudó”, agregó antes de interpretar “René”.

El público le contestó con cánticos de “¡No estás solo!”.