Residentes de Alepo regresan tras días de intensos enfrentamientos

ALEPO, Siria (AP) — Cientos de residentes desplazados regresaron el lunes a un barrio de Alepo en el norte de Siria después de días de intensos combates entre fuerzas gubernamentales y combatientes kurdos.

Los enfrentamientos, que dejaron al menos 23 personas muertas y desplazaron a decenas de miles, estallaron el 6 de enero en los barrios predominantemente kurdos de Achrafieh, Sheikh Maqsoud y Bani Zeid después de que el gobierno y las Fuerzas Democráticas Sirias, la principal fuerza liderada por kurdos en el país, no lograran implementar un acuerdo que fusionaría a las FDS en el ejército nacional. Las fuerzas de seguridad capturaron los tres barrios.

El lunes, fuerzas de seguridad armadas montaban guardia mientras el tráfico fluía normalmente por las calles de Achrafieh y autobuses transportaban a familias desplazadas de regreso al barrio. Muchas tiendas habían reabierto, aunque los residentes se quejaban de cortes de electricidad.

Jamal al-Youssef, un residente árabe, huyó con su familia durante unos cuatro días debido a los combates. Dijo que daba la bienvenida a la salida de los combatientes kurdos y al control ejercido por el gobierno sobre el barrio.

"Hemos estado esperando que esto suceda durante mucho tiempo, no solo recientemente", afirmó al-Youssef, pero agregó rápidamente que no había problema entre los civiles árabes y kurdos en el área. "Tenemos tres o cuatro familias kurdas en mi edificio y no sentimos que haya ninguna diferencia entre nosotros”."

La mayoría de unas 148.000 personas desplazadas habían huido al distrito de Afrin en el noroeste de la provincia de Alepo. Aproximadamente 10 autobuses que transportaban a 700 familias regresaron a Achrafieh el lunes, declaró Masoud Battal, director de la región de Afrin para el gobierno sirio.

"Dejé Achrafieh hace cinco días. Estuve en Afrin y ahora estamos regresando a nuestros hogares, gracias a Dios", indicó Mohammed Sheikho, quien estaba en uno de los autobuses.

Mientras tanto, equipos estaban peinando el barrio de Sheikh Maqsoud para desactivar explosivos remanentes y retirar vehículos destruidos que bloqueaban las carreteras. Las fuerzas de seguridad también estaban inspeccionando túneles bajo el barrio que parecían haber sido utilizados por combatientes.

Algunas de las facciones que componen el nuevo ejército sirio, formado tras la destitución del expresidente Bashar Assad en una ofensiva rebelde en diciembre de 2024, eran anteriormente grupos insurgentes respaldados por Turquía que tienen una larga historia de enfrentamientos con las fuerzas kurdas.

Las FDS han sido durante años el principal socio de Estados Unidos en Siria en la lucha contra el grupo Estado Islámico, pero Turquía las considera una organización terrorista debido a su asociación con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, que ha llevado a cabo una insurgencia en Turquía.

Los combates de la semana pasada entre las dos partes fueron los más intensos desde la caída de Assad en diciembre de 2024. Al menos 23 personas murieron en cinco días de enfrentamientos en medio de bombardeos y ataques con drones.

Cientos de combatientes kurdos evacuaron el área disputada en Alepo hacia el noreste de Siria, que está bajo el control de las FDS, durante el fin de semana bajo un acuerdo alcanzado entre la agrupación y las autoridades gubernamentales.

Sin embargo, las tensiones seguían siendo altas entre las dos partes.

La agencia de noticias estatal siria SANA informó el lunes por la noche que el ejército sirio envió refuerzos a la línea de despliegue al este de Alepo después de observar una acumulación de fuerzas de las FDS en el campo oriental de Alepo cerca de las ciudades de Maskana y Deir Hafer.

Las FDS señalaron en un comunicado que "no hay movimientos militares ni acumulación de tropas por parte de nuestras fuerzas en las áreas mencionadas, y que todas las afirmaciones circulantes son completamente infundadas". Acusaron al gobierno de un "intento de crear tensión e inventarse unos pretextos para una escalada".

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.