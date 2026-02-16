Residentes de Marruecos comienzan a regresar al noroeste a medida que bajan las aguas de las inundaciones

RABAT, 16 feb (Reuters) - Las autoridades marroquíes comenzaron a organizar el regreso gradual de los residentes a la ciudad de Ksar El Kebir y otras zonas del noroeste afectadas por las inundaciones a medida que mejoraban las condiciones meteorológicas, informaron medios de comunicación estatales el lunes.

Las autoridades, con el apoyo del ejército, habían ayudado a evacuar a 188.000 personas desde principios de febrero, para protegerlas de las crecidas de los ríos que arrasaron 110.000 hectáreas en el noroeste.

La mayoría de los residentes de Ksar El Kebir, a 213 kilómetros al norte de Rabat, ya pueden regresar a sus hogares, excepto los que viven en algunos barrios, informó el lunes el Ministerio del Interior.

Se ofrecieron viajes gratuitos en tren y autobús para ayudar a transportar a los residentes que habían buscado refugio con familiares en otras ciudades, o en centros y campamentos proporcionados por las autoridades, según mostró la televisión estatal.

Marruecos tiene previsto gastar 3.000 millones de dirhams (US$ 330 millones) para mejorar la infraestructura y ayudar a los residentes, agricultores y operadores afectados por las inundaciones en las zonas anegadas, informó la semana pasada la oficina del primer ministro, que declaró zonas catastróficas a los municipios más afectados.

La presa de Oued Makhazine, que había alcanzado el 160% de su capacidad, se vio obligada a liberar gradualmente agua río abajo tras unas entradas excepcionales, lo que provocó el aumento del nivel del agua en el río Loukous, que inundó Ksar El Kebir y las llanuras circundantes.

Las precipitaciones de este invierno boreal fueron un 35% superiores al promedio registrado desde la década de 1990 y tres veces superiores a las del año pasado, según datos oficiales. (Reporte de Ahmed El Jechtimi, editado en español por Daniela Desantis)