Residentes de Springfield, Ohio, desean que pase la tormenta de fuego tras comentarios de Trump

SPRINGFIELD, Ohio, EE.UU. (AP) — En los tranquilos rincones de Springfield, Ohio, fuera de la vista de los políticos y periodistas, policías y cámaras de seguridad recién instaladas, la gente que vive aquí está tomando aire, orando e intentando seguir adelante.

Entre el ajetreo matutino en las escuelas y las conferencias de prensa casi diarias por la tarde, un silencio se apodera de la ciudad de 58.000 habitantes que, según los residentes, es asombroso, incluso inquietante. Es miedo. Es confusión: consternación por atraer de la noche a la mañana las miradas de una nación.

El pastor Andy Mobley, que dirige el banco de alimentos Family Needs Inc. en el sur de la ciudad, dijo que la gente está refugiada fuera de la vista del público. Agregó que esperan que desaparezca la atención despertada por el expresidente Donald Trump, quien dijo sin pruebas durante el debate presidencial de la semana pasada que los inmigrantes haitianos de la ciudad se comían a las mascotas.

Trump y su compañero de fórmula para la vicepresidencia, el senador JD Vance de Ohio, han utilizado los rumores de que se comen a los gatos para llamar la atención sobre los 15.000 inmigrantes haitianos de la ciudad, cuya llegada para ocupar puestos de trabajo en manufactura, distribución y almacén ha ejercido una grave presión sobre los recursos locales.

Desde los comentarios iniciales de los candidatos republicanos, más de dos docenas de amenazas de bomba —en su mayoría de actores extranjeros que buscan sembrar discordia— han llevado al estado a enviar policías estatales adicionales e instalar cámaras de vigilancia alrededor de la ciudad para reabrir escuelas y edificios gubernamentales.

“Tenemos buena gente aquí. Republicanos, demócratas. Son buena gente”, dijo Mobley el martes, mientras la despensa atendía a un flujo constante de clientes que buscaban ropa y comida.

El residente Josh Valle dijo que la situación es inquietante.

“Definitivamente necesitamos respuestas”, dijo el reparador de herramientas y troqueles de 35 años, que ha vivido en Springfield durante décadas. “Esto está afectando a mis hijos, a mi comunidad y a mis vecinos. Con las amenazas de bomba y la afluencia, cada día hay algo nuevo. Y esta solía ser una ciudad realmente tranquila, ya sabes, solía ser solo una pequeña ciudad de Ohio”.

El área alrededor del Ayuntamiento de Springfield, donde habló Valle, permaneció en gran medida en silencio el martes por la tarde, hasta que una conferencia de prensa con funcionarios estatales y locales provocó un breve enjambre de actividad. Las familias están evitando las escuelas a raíz de amenazas de bomba anteriores, a pesar de que decenas de policías se han desplegado por todo el distrito escolar de la ciudad para hacer guardia. En una primaria, el martes se ausentaron unos 200 de los 500 estudiantes, dijeron las autoridades.

Aun así, hay señales de esperanza.

Paños de cocina con la leyenda “Home Sweet Springfield” adornan la ventana del comercio minorista Champion City Guide & Supply en una cuadra del centro que está repleta de actividad durante la hora del almuerzo. Una fila de tazas y ropa dice: “Di algo bueno de Springfield o no digas nada”.

Al otro lado de la ciudad, un pequeño grupo de niños cuyos padres los mantuvieron en casa el martes paseaban juntos en un puesto de limonada improvisado que montaron para ganar unos dólares. Se deleitaban con las revoluciones del motor de un potente auto que pasaba y, cuando las ventas eran lentas, le daban un trago a la mercancía.

David Graham, que visita comunidades en crisis como The Praying Cowboy, se posicionó en Springfield esta semana para mostrar su apoyo. “Agenda: Orar, adorar, testificar, sonreír, honrar, estimar”, escribió en una publicación de Facebook desde la ciudad, portando una Biblia abierta con una plataforma de vigilancia recién instalada al fondo. Añadió líneas con cinta aislante negra a un pequeño cartel con un corazón que colocó cerca, para representar los corazones rotos de Springfield.

No fue el único que intentó ayudar. Un grupo bipartidista de alcaldes de área se reunió con el alcalde de Springfield, Rob Rue, el lunes para determinar cómo pueden ayudar, por ejemplo con recursos para abordar las necesidades de tráfico, atención médica, servicios sociales y vivienda provocadas por el aumento de la población haitiana y su barrera lingüística.

Andrew Ginther, alcalde demócrata de Columbus, la capital de Ohio, y presidente de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, dijo en un comunicado: “Los alcaldes de todo Estados Unidos seguirán apoyando a Springfield y a todas las ciudades que trabajan para abordar responsablemente el creciente número de inmigrantes, que podemos hacerlo sin perder de vista nuestra humanidad compartida”.

Hace años, Family Needs Inc. fue designada uno de los “mil puntos de luz” que designó el entonces presidente George H.W. Bush, en honor a su dedicación al voluntariado. La organización ha ayudado a los haitianos que llegan a Springfield desde hace años, dijo Mobley, brindándoles servicios de traducción y firmando conjuntamente sus contratos de alquiler.

Recordó haber trabajado con inmigrantes haitianos desde 2016, el año en que Trump fue elegido, aunque las cifras del censo muestran que la población se mantuvo en solo unos 400 hasta hace unos años.

“En 2016 empezamos a firmar contratos. Durante la pandemia, estábamos haciendo cosas por la comunidad haitiana”, dijo. “¿Se ha olvidado todo eso? Han estado aquí, hemos estado lidiando con esto y hemos estado pidiendo ayuda durante dos administraciones diferentes. Y ninguna nos ha ayudado, hasta ahora esto se ha hecho público”.

Mientras caminaba hacia el centro, una residente que se negó a dar su nombre dijo que no dejará que la situación la desanime.

“Es infantil. Es estúpido. Fue necesario que una persona estúpida participara en un debate y arruinara la reputación de una comunidad. Creo que sabemos exactamente de quién estoy hablando”, dijo.

“Él nunca debió decir eso. No hay ninguna verdad en esas acusaciones. Nací y crecí en este pueblo, aquí me quedo y no tengo ningún problema con nadie”.

