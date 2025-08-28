Resistencia iraní: "régimen nunca renunciará a bomba"

En su opinión, "las conversaciones infructuosas de la semana pasada entre los ministros de Asuntos Exteriores de tres países europeos y el ministro de Asuntos Exteriores del régimen iraní, así como el fracaso de la reunión de viceministros de Asuntos Exteriores el 26 de agosto en Ginebra, demuestran una vez más la innegable verdad de que el régimen de los mulás no está dispuesto a abandonar su plan de construir una bomba nuclear".

"Esto continuó, hace aún más urgente y esencial la activación del mecanismo de restitución de sanciones y la aplicación de las seis resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los proyectos nucleares del régimen".

Rajavi reiteró su postura, que se resume en la frase: "No a la guerra y no a la política de apaciguamiento" y reafirmó que "la verdadera solución a la crisis iraní es un cambio de régimen impulsado por el pueblo iraní y su resistencia".

"La resistencia iraní concluye, lleva mucho tiempo advirtiendo que el apaciguamiento hace inevitable la guerra, una realidad que ya hemos presenciado. Sin apaciguamiento ni concesiones, este régimen nunca habría estado tan cerca de obtener una bomba nuclear. De lo contrario, ni siquiera habría habido una guerra". (ANSA).