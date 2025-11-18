Resolución de ONU sobre Gaza "no responde a exigencias y derechos" de los palestinos, afirma Hamás

El grupo Hamás lamentó este lunes la adopción por el Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución que apoya el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump para Gaza, pues "no responde a las exigencias y derechos" de los palestinos.

"Esta resolución no responde a las exigencias y derechos políticos y humanitarios de nuestro pueblo palestino", afirmó el movimiento islamista en un comunicado.

La declaración también critica la creación de una fuerza internacional cuya "misión incluye el desarme" de los grupos palestinos en Gaza.

"La resolución impone un mecanismo de tutela internacional a la Franja de Gaza, lo que nuestro pueblo, sus fuerzas y sus componentes rechazan, e impone un mecanismo tendiente a alcanzar los objetivos" de Israel, advierte el movimiento islamista palestino.

El Consejo de Seguridad de la ONU votó el lunes a favor de una resolución elaborada por Estados Unidos que refuerza el plan de paz de Trump para Gaza, el cual incluye el despliegue de una fuerza internacional y un camino hacia un futuro Estado palestino.

La resolución tuvo 13 votos a favor, lo que Washington calificó como histórico y constructivo. China y Rusia se abstuvieron pero no vetaron la resolución.

bur/mj/liu/eg/mr/mas/mr