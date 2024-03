Naciones unidas (ap) — estados unidos distribuyó el jueves en la noche el borrador final de una resolución del consejo de seguridad de naciones unidas que apoyaría los esfuerzos internacionales para lograr “un alto el fuego inmediato y sostenido” en la guerra entre israel y hamás en gaza dentro de un acuerdo para la liberación de los rehenes capturados en el sorpresivo ataque insurgente sobre el sur de israel el 7 de octubre.

No se ha fijado una fecha para la votación y el borrador obtenido por The Associated Press es susceptible de cambios.

Estados Unidos hizo circular el primer borrador de la propuesta el 19 de febrero, un día antes de vetar una resolución con un amplio respaldo árabe que exigía un alto el fuego humanitario inmediato en la Franja, alegando que interferiría con la negociación de un acuerdo para liberar a los rehenes.

Fue el tercer veto de Washington a una resolución del Consejo de Seguridad exigiendo un alto el fuego en Gaza. Esta posición enfrentó al gobierno de Joe Biden con gran parte del mundo, incluyendo muchos de sus aliados.

Los contactos diplomáticos se estancaron tras no poder forjar una tregua antes del inicio del mes sagrado del islam, el Ramadán, un plazo informal que venció sin acuerdo alguno.

El ejército israelí dijo el miércoles que seguirá adelante con su ofensiva prevista en la ciudad de Rafah, en el sur del enclave, donde se han refugiado 1,4 millones de palestinos desplazados. Además, planea trasladar a los civiles a “islas humanitarias” en el centro del enclave.

En el asalto del 7 de octubre, que provocó la guerra, los insurgentes mataron a 1.200 personas y tomaron a unas 250 más como rehenes. Israel respondió con una ofensiva que se ha cobrado la vida de más de 31.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre víctimas civiles y combatientes, pero sostiene que alrededor de dos tercios de los fallecidos son mujeres y menores.