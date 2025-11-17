LA NACION

Respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano, dice Noboa tras derrota en referendo

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa aceptó su derrota electoral el domingo en el referendo que echó a tierra el regreso de bases militares extranjeras y...

Respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano, dice Noboa tras derrota en referendo
Respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano, dice Noboa tras derrota en referendo

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa aceptó su derrota electoral el domingo en el referendo que echó a tierra el regreso de bases militares extranjeras y la elaboración de una nueva Constitución.

Un 61% de los electores se opuso a la presencia de tropas extranjeras en el territorio nacional y un 62% a que una Constituyente redacte la nueva Carta Magna, según el escrutinio parcial que ya evidencia una tendencia marcada de acuerdo con la autoridad electoral.

"Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano", dijo el gobernante por la red social X.

