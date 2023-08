Por David Shepardson

BEIJING, 27 ago (Reuters) - La Secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, lleg√≥ a Pek√≠n a √ļltima hora del domingo para una visita de cuatro d√≠as destinada a impulsar los lazos comerciales entre las dos mayores econom√≠as del mundo, al tiempo que declaraba que las medidas comerciales de seguridad nacional de Estados Unidos est√°n fuera de debate.

"Si se quisiera poner un eslogan al viaje y a la misión, sería proteger lo que debemos y promover lo que podamos", declaró Raimondo a la prensa el viernes antes de partir hacia China. "No voy a andarme con rodeos la semana que viene cuando esté allí, pero pretendo ser práctica".

Las relaciones son tensas mientras Estados Unidos trabaja con sus aliados para bloquear el acceso de China a semiconductores avanzados, mientras Pekín restringe los envíos de la destacada empresa de chips Micron Technology y allana y multa con 1,5 millones de dólares a la empresa estadounidense Mintz Group por realizar "trabajos estadísticos no aprobados".

Raimondo, que fue recibida a su llegada por Lin Feng, funcionario del Ministerio de Comercio chino, mantendr√° reuniones bilaterales con funcionarios chinos el lunes y el martes en Pek√≠n antes de dirigirse a Shanghai. La acompa√Īar√° el embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns.

Raimondo habló el jueves con el Presidente Joe Biden sobre su visita y su mensaje fue que un diálogo reforzado con China puede aliviar las tensiones.

"Queremos tener una relación comercial estable, y para ello es fundamental una comunicación regular", dijo Raimondo. "Necesitamos comunicarnos para evitar conflictos".

Los republicanos del Congreso han criticado la posibilidad de que Raimondo establezca un grupo de trabajo con China durante la visita para discutir los controles a la exportación de semiconductores estadounidenses.

Raimondo no confirm√≥ los planes para ning√ļn grupo de trabajo, pero subray√≥ que dir√≠a a los funcionarios chinos que "cuando se trata de seguridad nacional, no negociamos. No hacemos concesiones. No transigimos".

Estados Unidos está utilizando incentivos gubernamentales y una política fiscal para sacar a las empresas estadounidenses de las cadenas de suministro chinas y aumentar la producción estadounidense de semiconductores.

"El hecho de que invirtamos en Estados Unidos no significa en absoluto que queramos desvincularnos de la economía china", afirmó Raimondo.

El embajador chino en Estados Unidos, Xie Feng, que se reunió con Raimondo la semana pasada, afirmó que China busca "el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación beneficiosa para todos".

Este mes, la Casa Blanca ha empezado a prohibir algunas inversiones estadounidenses en tecnologías sensibles en China y tiene previsto finalizar en breve las amplias restricciones a la exportación de semiconductores avanzados adoptadas en octubre.

(Reportaje de David Shepardson en Pek√≠n; informaci√≥n adicional de Michael Martina en Washington; edici√≥n de Robert Birsel y Bill Berkrot, Editado en espa√Īol por Juana Casas)