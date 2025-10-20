Responsable de seguridad de Bielorrusia busca el diálogo con Ucrania

20 oct (Reuters) -

El director de la agencia de seguridad de Bielorrusia dijo que su institución estaba intentando establecer contactos con Ucrania para contribuir a alcanzar una solución a su guerra de más de tres años y medio con Rusia, informó el domingo la agencia estatal de noticias del país.

Los comentarios de Iván Tertel a la televisión estatal se produjeron después de que la semana pasada se informara de que un alto diplomático bielorruso había mantenido reuniones con europeos para tratar de aliviar el aislamiento impuesto desde hace tiempo a su país, estrecho aliado del presidente ruso, Vladimir Putin.

Tertel, cuyas declaraciones fueron recogidas por la agencia de noticias Belta, dijo que las reuniones con responsables ucranianos eran vitales "en la situación actual para llegar a un consenso". "Este trabajo también está en marcha. Por supuesto, mucho depende de la parte ucraniana. Nuestro presidente está trabajando todo lo que puede para estabilizar la situación en la región", dijo Tertel, cuya agencia sigue utilizando el acrónimo KGB de la era soviética.

"Y hemos encontrado un equilibrio entre los intereses de ambas partes en esta situación tan complicada con tendencia a la tensión. Estoy convencido de que solo podremos eliminar esta situación mediante conversaciones tranquilas y la búsqueda de un compromiso". El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, permitió que el Kremlin utilizara el territorio de su país para lanzar parte de la guerra de 2022 contra Ucrania, pero ha mantenido a sus fuerzas armadas al margen del conflicto.

Lukashenko, en el poder desde 1994, lleva mucho tiempo recibiendo el rechazo de Occidente por violaciones de los derechos humanos. Las medidas punitivas se intensificaron después de que las fuerzas de seguridad aplastaran concentraciones de manifestantes que acusaban al presidente de amañar su reelección en 2020 y, de nuevo, por su apoyo a la invasión.

No obstante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha apelado a Lukashenko en los últimos meses, dijo de él que era un "líder muy respetado" y envió a un delegado a Minsk, lo que llevó a la liberación de más de 50 presos políticos.

Medios de comunicación bielorrusos citaron a Lukashenko el mes pasado, que decía que quería hablar con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para ayudar a facilitar una solución de la guerra. (Información de Reuters; edición de Diane Craft; edición en español de Jorge Ollero Castela)