Respuesta mediática de Trump a la historia de Ábrego García es notablemente vigorosa

NUEVA YORK (AP) — Respondiendo a la cobertura de la deportación de Kilmar Ábrego García, la administración Trump ha calificado a los periodistas de "despreciables", ha cuestionado el patriotismo de CNN, ha reprendido a Fox News e incluso ha admitido un error — al admitir un error en primer lugar.

La vigorosa reacción fue notable incluso al servicio de un presidente conocido por nunca retroceder y por su hostilidad hacia la prensa. Frank Sesno, exjefe de la oficina de CNN en Washington, afirmó: "La canción es la misma, pero el volumen es mucho más alto".

El presidente Donald Trump ha luchado contra la prensa en varios frentes desde que regresó al cargo en enero. Su equipo está batallando en los tribunales con The Associated Press por el acceso a la Casa Blanca, ha buscado cerrar Voice of America y ha lanzado investigaciones sobre ABC News, CBS News, PBS y NPR, entre otros.

En el caso de Abrego García, la Casa Blanca tomó una situación que podría haber dejado a sus predecesores tambaleándose y la usó como una oportunidad.

Un inmigrante en Estados Unidos ilegalmente desde El Salvador, el hombre de 29 años vivió en Estados Unidos durante 14 años, está casado y está criando a tres hijos, y un juez lo protegió de la deportación en el primer mandato de Trump. En lo que los funcionarios del Departamento de Justicia llamaron un "error administrativo", fue enviado el mes pasado a una prisión salvadoreña. Su caso se ha convertido en un símbolo de las preocupaciones sobre si las personas están siendo expulsadas legalmente.

‘Debo corregirte en cada cosa que dijiste’

El subjefe de personal de Trump, Stephen Miller, no estaba interesado en esas preguntas durante una entrevista con Bill Hemmer de Fox News. "Odio hacerlo, Bill, pero debo corregirte en cada cosa que dijiste, porque todo estaba mal", declaró Miller, interpretando una orden de la Corte Suprema de que la administración facilite el regreso de Ábrego García como una victoria.

De manera similar, Trump indicó que la gente en CNN "odia a nuestro país" y objetó cuando Kaitlan Collins de la cadena preguntó sobre Ábrego García en una conferencia de prensa en la Oficina Oval.

"¿Por qué no simplemente dices, '¿No es maravilloso que estemos manteniendo a los criminales fuera de nuestro país?'", respondió Trump. "¿Por qué no puedes decir eso? ¿Por qué sigues y sigues — y por eso nadie te ve más, sabes. No tienes credibilidad".

Desde la sala de prensa, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, expresó que la "indignación" sobre el caso por parte de los demócratas y los medios "ha sido nada menos que despreciable".

"Basado en el sensacionalismo de muchas de las personas en esta sala, habrías pensado que habíamos deportado a un candidato a Padre del Año", indicó. Llamó a Ábrego García "un extranjero ilegal miembro de la pandilla MS-13 y terrorista extranjero que fue deportado de regreso a su país de origen". Abrego García no ha sido enjuiciado y ha negado ser parte de la pandilla salvadoreña.

Para el equipo de Trump, llamarlo un 'error administrativo' fue un error

Más tarde le dijo a Fox News que el funcionario que etiquetó la deportación de Ábrego García como un "error administrativo" estaba equivocado. El inmigrante, prometió, no volverá a su antigua vida en Estados Unidos.

Trump y su equipo confían en que su postura sobre inmigración sea una de las más populares, y que muchos de sus seguidores no gustan de los periodistas, observó Sean Spicer, secretario de prensa de la Casa Blanca durante el primer mandato del presidente.

"Si los roles se invirtieran y la administración Trump se hubiera referido a Ábrego García como un 'hombre de familia de Maryland', los medios se habrían vuelto locos afirmando que estaba difundiendo desinformación", sostuvo Spicer en una entrevista.

Matt Margolis, columnista de PJMedia, dijo a The Associated Press que "cuando los medios no informan los hechos, le corresponde a la administración Trump llevar los hechos directamente al público, y creo que lo han hecho de manera efectiva. Por eso tiene sólidas calificaciones de aprobación en inmigración. El público sabe que los medios están mintiendo, y saben que Trump no lo está".

No obstante, el tema de Ábrego García le pone un rostro humano a un problema y arroja luz sobre los mecanismos legales que frecuentemente ocurren en las sombras. Reconociendo el poder de contar anécdotas, la administración produjo su propio rostro, invitando a Patty Morin a reunirse con Trump en la Casa Blanca y dirigirse a los reporteros. La hija de la mujer de Maryland, Rachel, fue violada y asesinada en 2023 y un jurado el 14 de abril condenó a un inmigrante de El Salvador en Estados Unidos ilegalmente, Víctor Martínez-Hernández, por el crimen.

El asistente de Trump Steven Cheung calificó de "indignación mediática" que CNN y MSNBC no transmitieran en vivo el relato de la tragedia de la "madre ángel" Patty Morin. El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, criticó a las mismas dos cadenas por "distorsión de noticias" en su cobertura de Ábrego García.

Un grupo de vigilancia de medios conservador, el Media Research Center, produjo un informe según el cual el juicio de Martínez-Hernández recibió 12 segundos de cobertura en los noticieros matutinos y vespertinos de ABC, CBS y NBC. El caso de Ábrego García obtuvo 143 minutos en total en las transmisiones entre el 1 y el 23 de abril, permitiéndoles "criticar" a la administración Trump, dijeron.

"Repugnante", dijo Donald Trump Jr. en una publicación en redes sociales.

El juicio por el asesinato de Morin sí recibió una amplia cobertura en las noticias locales. A nivel nacional, ABC News cubrió el caso en 2024 cuando Martínez-Hernández fue arrestado y cuando el hermano de Morin habló ante la convención nacional republicana.

¿De qué trata el caso y de qué quiere Trump que trate?

La táctica — no mires aquí, mira allá — es familiar en la política y la propaganda, observó Mark Lukasiewicz, exejecutivo de NBC News que ahora es decano de la escuela de comunicación de la Universidad de Hofstra.

"Me parece que la Casa Blanca quiere que el caso de Ábrego García sea sobre si él debía estar en Estados Unidos", indicó Lukasiewicz. "Su posición es que él no debía estar aquí y que esa debe ser la cobertura. Pero desde el punto de vista noticioso, ese no es el tema importante. El tema importante es que no hubo un debido proceso".

Atacar a los medios de comunicación tampoco es único ni nuevo; pregúntale a tus abuelos a quién se refería el exvicepresidente Spiro Agnew cuando acuñó la frase "charlatanes de negativismo". El secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, ha denunciado amargamente a la prensa por una serie de historias duras sobre su liderazgo.

Sin embargo, vale la pena examinar el caso de Ábrego García; la estrategia mediática seguida por la Casa Blanca probablemente se repetirá, especialmente dado que el presidente tiene un fuerte grupo de leales que siguen su liderazgo, señaló Sesno, profesor en la escuela de medios y asuntos públicos de la Universidad George Washington.

"¿Alguna vez se vuelve viejo todo esto?" preguntó. “Esa es la pregunta”.

David Bauder es corresponsal especializado en la intersección entre la prensa y el entretenimiento. Puede seguirlo en http://x.com/dbauder y https://bsky.app/profile/dbauder.bsky.social

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.