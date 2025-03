Resquemor entre empresarios ante la salida de otro ministro de Hacienda en Colombia

Con la renuncia del ministro de Hacienda de Colombia, Diego Guevara, el presidente Gustavo Petro deberá nombrar al cuarto jefe de esa cartera en dos años y medio de gobierno, mientras gremios y empresarios reaccionan con preocupación.

Los ministros de Defensa, Interior, Asuntos Exteriores, Medio Ambiente, Comercio, entre otros, dejaron sus cargos este 2025, un remezón que golpea la popularidad del mandatario cuando sus aliados buscan mantener a la izquierda en el poder en las elecciones de 2026.

Guevara dimitió luego de poco más de tres meses en el cargo, una gestión en la que destacó la necesidad de reducir el gasto del Estado y mantenerse al día con los pagos de la deuda pública.

"Envía una pésima señal a los mercados sobre la intención del gobierno de implementar una política fiscal estable y confiable. Habla muy mal de la forma como se lideran los temas más importantes del país", comentó en X el economista Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI).

Otros gremios como el de los comerciantes, también exministros de Hacienda y el sector bancario reaccionaron en la misma línea.

Según un análisis del Banco de Bogotá, con la renuncia de Guevara "se acentuó la incertidumbre sobre el futuro de las finanzas públicas, en momentos en que la sostenibilidad fiscal atraviesa su punto más desafiante del presente siglo" en la cuarta economía latinoamericana, que en 2023 estuvo cerca de la recesión.

"Los constantes cambios en el gabinete han acentuado el nerviosismo, tornándose este cada vez más político que técnico", agregó en su informe diario el banco que es parte del Grupo Aval, uno de los mayores grupos bancarios de Latinoamérica.

El déficit fiscal del país fue del 6,8% del PIB el año pasado, más de un punto porcentual por encima del objetivo.

El miércoles el dólar subió alrededor de 1% frente al peso colombiano, mientras que la mayoría de las demás divisas latinoamericanas se fortalecieron.

Los bonos colombianos también se debilitaron y el mercado bursátil cedió marginalmente.

Para Jorge Restrepo, profesor de Economía de la Universidad Javeriana, la pregunta recae en quién será el nuevo jefe de la cartera y si "va a poner en práctica un cambio en la política fiscal, que fue lo que llevó a la salida del anterior", según medios locales.

"No ha habido una reacción en términos de los inversionistas que haya sido significativamente notoria (...) Hasta que no sepamos de manera definitiva quién va a ser el ministro de Hacienda, pues no veremos una reacción en los mercados, porque no sabemos cuál es la nueva política", comentó a la AFP.

- Legado -

Petro, de 64 años, está en la recta final de su mandato y por ley no puede ser reelegido en las elecciones del próximo año. Pero el primer presidente de izquierda de Colombia está decidido a no ser el último.

Guevara anunció su renuncia el martes por la noche. Se desempeñaba como viceministro de Hacienda antes de reemplazar en diciembre a Ricardo Bonilla, involucrado en un escándalo de corrupción dentro del gobierno.

La renuncia de Guevara ocurre en plena crisis de gabinete tras un escandaloso consejo de ministros televisado en febrero que mostró las rencillas dentro del gobierno.

El martes, Petro convocó a miles de simpatizantes a las calles para manifestarse a favor de sus reformas sanitarias y laborales, incluida una que amplía el pago de horas nocturnas en una franja a partir de las 7 de la noche y no las 9 como es actualmente.

Sin mayorías en el Congreso, los legisladores han rechazado las reformas del Ejecutivo, lo que llevó al presidente a convocar a una consulta popular para que sean los ciudadanos quienes decidan sobre la ampliación de derechos laborales, entre otros.

Ante las dificultades para hacer realidad sus proyectos de izquierda, Petro culpa a los poderosos intereses empresariales y a una "oligarquía" corrupta con poder.

"Han traicionado al pueblo de Colombia y lo han hecho por la codicia, por dinero", dijo ante sus seguidores.

Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, según datos del Banco Mundial.

