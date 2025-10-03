Restablecen suministro de agua en el centro de Gaza, según un organismo palestino

La Autoridad Palestina del Agua anunció el viernes el restablecimiento, a título experimental, del suministro de agua proveniente de Israel en el centro de la Franja de Gaza, tras nueve meses de interrupción.

La línea, operada por la empresa pública israelí Mekorot, debe dar suministro a varias ciudades del centro del territorio palestino, donde viven decenas de miles de personas desplazadas por la guerra entre Israel y Hamás, según el organismo.

A causa de las restricciones de acceso a la Franja de Gaza, la AFP no pudo verificar el retorno del agua a la región.

Israel cortó el suministro de agua al enclave palestino a inicios de la guerra, desencadenada por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Las autoridades israelíes afirmaron después que reconectaron parte de la red en el norte del territorio, aunque habitantes han indicado con frecuencia a la AFP que hay una distribución errática.

La crisis de agua, ya presente antes de la guerra, se agravó aún más, según fuentes humanitarias y responsables locales.

Con más del 80% de las infraestructuras relacionadas con el agua deterioradas por la guerra, los habitantes de Gaza ya solo pueden contar con suministros irregulares, como el paso de camiones cisternas o grifos instalados por las ONG en los campamentos de desplazados.

