LA NACION

Restablecida la circulación de los trenes entre Figueras (Tarragona) y Fabara (Zaragoza)

Restablecida la circulación de los trenes entre Flix (Tarragona) y Fabara (Zaragoza)

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Restablecida la circulación de los trenes entre Figueras (Tarragona) y Fabara (Zaragoza)
Restablecida la circulación de los trenes entre Figueras (Tarragona) y Fabara (Zaragoza)

MADRID, 31 Ago. 2025 (Europa Press) -

La circulación de trenes entre los municipios de Flix (Tarragona) y Fabara (Zaragoza) —que había sido interrumpida este domingo por una incidencia en subestación eléctrica— ha sido restablecida.

"Se ha restablecido la circulación entre Flix y Fabara. Los trenes detenidos reanudan la marcha", ha trasladado Adif a través de un mensaje en la red social 'X', en referencia a dos trenes de pasajeros de Media Distancia que circulaban por dicho trayecto y que habían tenido que ser detenidos cerca de Flix y de Riba-Roja.

Según informaba la empresa pública, el corte —que recaía sobre la línea convencional entre Zaragoza y Reus— se debía a una falta de tensión en la catenaria provocada por la avería en subestación eléctrica.

LA NACION
Más leídas
  1. El Gobierno vendió dólares y activó la inquietud del mercado
    1

    El Gobierno vendió dólares y activó la inquietud del mercado

  2. Qué debe hacer la Argentina para resolver sus problemas, según los ejecutivos de finanzas
    2

    “No tiene que ver con el tipo de cambio”: qué debe hacer la Argentina para resolver sus problemas, según los ejecutivos de finanzas

  3. El argentino y su mejor carrera del año: estuvo cerca de ganar un punto en Países Bajos y se impuso Oscar Piastr
    3

    Oscar Piastri se impuso en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1; Franco Colapinto terminó 11°, a un paso de los puntos

  4. El restaurante en medio del Atlántico que nació de una charla entre un argentino y un portugués
    4

    “Nadie sabe qué va a comer”: el restaurante en medio del Atlántico que nació de una charla entre un argentino y un portugués

Cargando banners ...