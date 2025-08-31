Restablecida la circulación de los trenes entre Figueras (Tarragona) y Fabara (Zaragoza)
Restablecida la circulación de los trenes entre Flix (Tarragona) y Fabara (Zaragoza)
MADRID, 31 Ago. 2025 (Europa Press) -
La circulación de trenes entre los municipios de Flix (Tarragona) y Fabara (Zaragoza) —que había sido interrumpida este domingo por una incidencia en subestación eléctrica— ha sido restablecida.
"Se ha restablecido la circulación entre Flix y Fabara. Los trenes detenidos reanudan la marcha", ha trasladado Adif a través de un mensaje en la red social 'X', en referencia a dos trenes de pasajeros de Media Distancia que circulaban por dicho trayecto y que habían tenido que ser detenidos cerca de Flix y de Riba-Roja.
Según informaba la empresa pública, el corte —que recaía sobre la línea convencional entre Zaragoza y Reus— se debía a una falta de tensión en la catenaria provocada por la avería en subestación eléctrica.
