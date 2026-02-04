Restaurador borra polémico fresco con el rostro de Giorgia Meloni

El artista que restauró un fresco en una iglesia del centro de Roma con un parecido a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, borró su obra después de que esta provocara indignación.

La historia comenzó el sábado, cuando el diario La Repubblica reveló que el rostro de una figura alada recién restaurada en la iglesia de San Lorenzo in Lucina se parecía mucho a Meloni.

La propia Meloni dejó un comentario divertido en Instagram junto a su supuesto retrato, diciendo: "No, decididamente no me parezco a un ángel".

El artista responsable de la restauración, Bruno Valentinetti, declaró a La Repubblica haber borrado el rostro el martes por la noche tras una solicitud de la administración del Vaticano.

Contactado por AFP, el Vaticano no confirmó esta afirmación.

El restaurador también dijo al diario que efectivamente había pintado la figura para que se pareciera a Meloni, después de haberlo negado inicialmente.

"Realmente era Meloni, pero en el mismo estilo del fresco que estaba allí antes", indicó a La Repubblica.

La iglesia, situada a solo unos metros de la oficina de Meloni, recibió una gran afluencia de curiosos en los últimos días.

La agencia encargada de la preservación cultural en Roma señaló en un comunicado el miércoles que para cualquier restauración futura se requeriría una autorización "acompañada de un boceto de la imagen".

La agencia, que forma parte del Ministerio de Cultura italiano, había ordenado una inspección del fresco el sábado.