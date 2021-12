Restos de víctima de un tsunami hace 3.500 años excavados en Turquía

Esqueletos de un humano y un perro datados hace 3.500 años han sido encontrados entre los escombros del tsunami que asoló la costa turca por la erupción de Thera, la actual isla de Santorini.

Según un nuevo estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los restos --encontrados en la bahía de Çesme-- no son anteriores al 1612 a. C., fecha de la erupción, y brindan una idea de lo expansivo que fue este evento catastrófico para la región. Este hallazgo también brinda a los investigadores una mejor comprensión de la cronología y la historia de la Edad del Bronce Final.

El estudio, coescrito por la Dra. Beverly Goodman-Tchernov, directora del Departamento de Geociencias Marinas de la Universidad de Haifa y el Dr. Vasif Sahoglu, profesor del Departamento de Arqueología de la Universidad de Ankara y director del Centro de Investigación Mustafa V. Koç de la Universidad de Arqueología Marítima (ANKÜSAM), se llevó a cabo junto con investigadores en Turquía, Israel y Austria.

"Este descubrimiento fue el resultado de muchos años de excavaciones realizadas por mi colega, el Dr. Prof. Sahoglu, combinado con análisis sedimentológico para evaluar el origen del depósito", dijo la doctora Goodman-Tchernov, citada por Israel National News. "Me invitó a ir a Turquía para ayudarlo a determinar si una capa de ceniza en el sitio estaba vinculada a la Erupción de Thera, y cuando vi la sección noté que había algunas similitudes inmediatamente debajo de la capa de ceniza con los depósitos del tsunami que ya había visto en otro lugar".

Las excavaciones se llevaron a cabo en el marco del Proyecto de Investigación y Excavaciones de la Región de Izmir (IRERP) por un equipo internacional encabezado por el Dr. Sahoglu entre 2009 y 2019 con los permisos del Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía.

"Procedimos a estudiar el depósito, que durante muchos años nos frustró y confundió, hasta que quedó claro que nuestro error fue pensar que solo una pequeña parte del depósito estaba relacionada con el tsunami, y de hecho el depósito del tsunami era mucho más grande de lo que podíamos he imaginado ", continuó Goodman-Tchernov, que también forma parte de un equipo de National Geographic que ha detallado el descubrimiento. "Una vez que entendimos esto, toda el área de excavación encajó lógicamente, y el descubrimiento del esqueleto humano fue como recibir la confirmación de los antiguos".

Los investigadores se basaron en un enfoque multidisciplinario que utiliza las ciencias de la tierra, la geología y la arqueología para descubrir el descubrimiento. El estudio revela evidencia física de que tsunamis masivos se extendieron sobre el norte del Egeo, contrariamente a la creencia anterior de que la región sufrió principalmente la lluvia radiactiva de cenizas volcánicas. La erupción de la Edad del Bronce tardía a lo largo de la isla de Santorini fue un evento crítico para el Mediterráneo. Provocó una pérdida masiva de vidas y daños materiales, así como desastres naturales como consecuencia, incluidos terremotos, flujo de escombros piroclásticos y cenizas, junto al tsunami que tocó tierra.

A pesar de la magnitud del evento, no se encontraron restos de víctimas humanas, hasta este estudio. Algunos científicos atribuyen esto a la actividad pre-volcánica que llevó a los residentes a huir de la isla, aunque muchos podrían haber sido incinerados en el mar. Los investigadores encontraron los restos en Çesme - Baglararasi, a unos 200 metros de la moderna bahía y la costa de Çesme. En aquel entonces, la región era un asentamiento costero próspero con un comercio sólido por tierra y mar.

Los hallazgos también sugieren que los sobrevivientes intentaron rescatar y recuperar a las víctimas, representadas por pozos deformes que quedaron atrás. El esqueleto humano fue encontrado muy por debajo de esos pozos, lo que indica que los supervivientes probablemente no pudieron localizarlo en ese momento, y lo dejaron atrás.

A raíz del evento, la comunidad que alguna vez fue próspera no existió durante al menos un siglo. También es uno de los muchos asentamientos costeros afectados por tsunamis, erupciones y terremotos, y comprender la naturaleza de este sitio podría descubrir otros.