Restos del ancestro más cercano de los humanos modernos descubiertos en Marruecos

Vivió en una época en la que la línea evolutiva del Homo sapiens aún no se había separado de la de sus primos, el Homo neanderthalensis y el Homo denisovano. Así lo indica un estudio publicado en la revista Nature, coordinado por Jean-Jacques Hublin, del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Biología (CIRB) del CollŠge de France, y Abderrahim Mohib, del Instituto Nacional Marroquí de Ciencias Arqueológicas y del Patrimonio (Insap). Italia también desempeñó un papel clave, participando en el estudio junto con las Universidades de Milán y Bolonia.

"El descubrimiento de estos fósiles es excepcional", declaró a ANSA Serena Perini, de la Universidad de Milán, quien dirigió el análisis que permitió la datación de los hallazgos, "especialmente porque el período crítico durante el cual ocurrió la divergencia que dio origen a nuestra especie, hace entre 1 y 0,6 millones de años, cuenta con poca evidencia fósil que nos ayude a comprender este fenómeno".

Durante mucho tiempo se ha creído que el último ancestro común de los humanos modernos, los neandertales y los denisovanos vivió entre 765.000 y 550.000 años, pero el lugar exacto donde aparecieron sigue siendo objeto de debate.

Hallazgos como los relacionados con el Homo antecessor en España han sugerido que esta ubicación podría haber sido Europa, pero los fósiles africanos de una edad similar han sido extremadamente escasos hasta la fecha, lo que impide esclarecer la cuestión.

Los nuevos restos se encontraron en la llamada "Cueva de los Homínidos", en la Cantera Thomas I de Marruecos. El análisis de los sedimentos circundantes muestra que datan de una época en la que se produjo un cambio significativo en el campo magnético terrestre: "La datación magneto-estratigráfica, que consiste en estudiar las inversiones del campo magnético terrestre, los sitúa aproximadamente en 773.000 años", afirma Perini.

Por lo tanto, su edad es similar a la del Homo antecessor, ya que algunos de sus fósiles se han datado en aproximadamente 800.000 años, pero las características morfológicas de ambos homínidos son diferentes. Esto sugiere que ya se había producido una diferenciación entre los habitantes de Europa y los del norte de África.

"Los fósiles hallados en Marruecos -subraya la investigadora italiana- se han atribuido a una forma evolucionada del Homo erectus en sentido amplio, ya que presentan rasgos tanto arcaicos como derivados". Por ejemplo, el tamaño de los molares se asemeja al del Homo sapiens y los neandertales primitivos, mientras que la forma de la mandíbula se acerca más a la del Homo erectus y otros humanos arcaicos.

Según los autores del estudio, los restos marroquíes podrían no pertenecer al último ancestro de los humanos modernos, pero podrían ser muy cercanos. En cualquier caso, el descubrimiento respalda la ascendencia africana de los sapiens, en lugar de la europea: "La interpretación de los resultados obtenidos apunta a un origen africano de nuestra especie", concluye la experta italiana.

Para Stefano Benazzi, del Departamento de Patrimonio Cultural de la Universidad de Bolonia, "estos resultados identifican una población africana en la base del camino evolutivo del que surgió nuestra especie", y señala que "se trata de un descubrimiento importante que nos proporciona nueva información sobre la ascendencia compartida de los sapiens, los neandertales y los denisovanos".

Rita Sorrentino, del Departamento de Ciencias Biológicas, Geológicas y Ambientales de la Universidad de Bolonia, también considera "una coincidencia excepcional que los sedimentos que contienen los fósiles que investigamos se depositaran precisamente durante esta transición". El descubrimiento "pone de relieve cómo la zona del noroeste de África jugó un papel fundamental en la historia evolutiva temprana del género Homo", añade. (ANSA).