Resuelto problema en producción de nieve artificial en sede olímpica de snowboard

Los problemas técnicos que la semana pasada afectaron la producción de nieve artificial en Livigno, sede que debe acoger las pruebas de snowboard y esquí acrobático de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en febrero, ya han sido resueltos, anunció el lunes en un comunicado la sociedad encargada de las obras olímpicas.

El 16 de diciembre, el comité de organización de los Juegos Olímpicos 2026 de Milán-Cortina (6-22 de febrero) reconoció a AFP haber sufrido "un problema técnico" en producción de nieve artificial, en una sede que ya es objeto de preocupación.

"Hemos previsto el inicio de la producción de nieve el 20 de diciembre. El 12 de diciembre, durante la noche (...) se rompió una tubería", explicó en el comunicado Fabio Massimo Saldini, director general de SiMiCo, sociedad encargada de entregar las obras.

"El problema ha sido resuelto en cinco días y hemos anticipado la producción de nieve", aseguró Saldini.

"Logramos garantizar 28.000 metros cúbicos de nieve por día. Los 53 cañones funcionan perfectamente y en este momento ya se han producido cerca de 160.000 metros cúbicos en la sede", precisó.

Saldini también confirmó el compromiso para entregar la sede de aquí al 20 de enero, "para permitir el desarrollo entre el 20 y el 25 de enero de eventos de prueba".

"Todos los problemas que han aparecido y que forman parte de la gestión normal de unas obras, se han resuelto muy bien sin dejar huellas", aseguró.

El sábado, el presidente de la Federación Internacional de Esquí (FIS) Johan Eliasch había opinado que los retrasos de preparación en las sedes de los Juegos Olímpicos, especialmente en Livigno, eran "inexplicables".