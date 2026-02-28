Resultado de la carrera esprint del GP de Tailandia de MotoGP

Resultado de la carrera esprint del GP de Tailandia, disputada este sábado en el circuito de Buriram (13 vueltas):

1. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 19:39.155

2. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) +0.108

3. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse MotoGP Team) +0.540

4. Ai Ogura (JPN/Trackhouse MotoGP Team) +2.100

5. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) +3.851

6. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) +4.612

7. Joan Mir (ESP/Honda HRC Castrol) +4.924

8. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +5.748

9. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) +6.910

10. Luca Marini (ITA/Honda HRC Castrol) +7.796

11. Álex Márquez (ESP/BK8 Gresini Racing MotoGP) +8.504

12. Johann Zarco (FRA/Castrol Honda LCR) +8.577

13. Diogo Moreira (BRA/Pro Honda LCR) +11.970

14. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +12.395

15. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Yamaha MotoGP) +13.467

16. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP Team) +15.079

17. Enea Bastianini (ITA/Red Bull KTM Tech3) +15.452

18. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP Team) +15.876

19. Maverick Viñales (ESP/Red Bull KTM Tech3) +21.445

20. Toprak Razgatlioglu (TUR/Prima Pramac Yamaha MotoGP) +25.860

21. Michele Pirro (ITA/BK8 Gresini Racing MotoGP) +27.892

No acabó

Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) Caída en la segunda vuelta

