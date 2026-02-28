Resultado de la carrera esprint del GP de Tailandia de MotoGP
Resultado de la carrera esprint del GP de Tailandia, disputada este sábado en el circuito de Buriram (13 vueltas):
1. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 19:39.155
2. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) +0.108
3. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse MotoGP Team) +0.540
4. Ai Ogura (JPN/Trackhouse MotoGP Team) +2.100
5. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) +3.851
6. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) +4.612
7. Joan Mir (ESP/Honda HRC Castrol) +4.924
8. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +5.748
9. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) +6.910
10. Luca Marini (ITA/Honda HRC Castrol) +7.796
11. Álex Márquez (ESP/BK8 Gresini Racing MotoGP) +8.504
12. Johann Zarco (FRA/Castrol Honda LCR) +8.577
13. Diogo Moreira (BRA/Pro Honda LCR) +11.970
14. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +12.395
15. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Yamaha MotoGP) +13.467
16. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP Team) +15.079
17. Enea Bastianini (ITA/Red Bull KTM Tech3) +15.452
18. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP Team) +15.876
19. Maverick Viñales (ESP/Red Bull KTM Tech3) +21.445
20. Toprak Razgatlioglu (TUR/Prima Pramac Yamaha MotoGP) +25.860
21. Michele Pirro (ITA/BK8 Gresini Racing MotoGP) +27.892
No acabó
Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) Caída en la segunda vuelta
bur-mcd