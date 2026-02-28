Resultado de la carrera esprint del GP de Tailandia de MotoGP

LA NACION

Resultado de la carrera esprint del GP de Tailandia, disputada este sábado en el circuito de Buriram (13 vueltas):

1. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 19:39.155

2. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) +0.108

3. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse MotoGP Team) +0.540

4. Ai Ogura (JPN/Trackhouse MotoGP Team) +2.100

5. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) +3.851

6. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) +4.612

7. Joan Mir (ESP/Honda HRC Castrol) +4.924

8. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +5.748

9. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) +6.910

10. Luca Marini (ITA/Honda HRC Castrol) +7.796

11. Álex Márquez (ESP/BK8 Gresini Racing MotoGP) +8.504

12. Johann Zarco (FRA/Castrol Honda LCR) +8.577

13. Diogo Moreira (BRA/Pro Honda LCR) +11.970

14. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +12.395

15. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Yamaha MotoGP) +13.467

16. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP Team) +15.079

17. Enea Bastianini (ITA/Red Bull KTM Tech3) +15.452

18. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP Team) +15.876

19. Maverick Viñales (ESP/Red Bull KTM Tech3) +21.445

20. Toprak Razgatlioglu (TUR/Prima Pramac Yamaha MotoGP) +25.860

21. Michele Pirro (ITA/BK8 Gresini Racing MotoGP) +27.892

No acabó

Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) Caída en la segunda vuelta

