Resultado de la carrera esprint del Gran Premio Cataluña

Clasificación del esprint del Gran Premio Cataluña, 15ª manga del Mundial de MotoGP, este sábado en el circuito de Montmeló, cerca de Barcelona:

1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team)

2. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) a 1 vuelta

3. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) a 1 vuelta

4. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) a 1 vuelta

5. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) a 1 vuelta

6. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) a 1 vuelta

7. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) a 1 vuelta

8. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) a 1 vuelta

9. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) a 1 vuelta

10. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) a 1 vuelta

11. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) a 1 vuelta

12. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) a 1 vuelta

13. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) a 1 vuelta

14. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) a 1 vuelta

15. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) a 1 vuelta

16. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) a 1 vuelta

17. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) a 1 vuelta

18. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) a 1 vuelta

