Resultado de la carrera esprint del Gran Premio Cataluña
Clasificación del esprint del Gran Premio Cataluña, 15ª manga del Mundial de MotoGP, este sábado en
Clasificación del esprint del Gran Premio Cataluña, 15ª manga del Mundial de MotoGP, este sábado en el circuito de Montmeló, cerca de Barcelona:
1. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team)
2. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) a 1 vuelta
3. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) a 1 vuelta
4. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) a 1 vuelta
5. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) a 1 vuelta
6. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) a 1 vuelta
7. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) a 1 vuelta
8. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) a 1 vuelta
9. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) a 1 vuelta
10. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) a 1 vuelta
11. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) a 1 vuelta
12. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) a 1 vuelta
13. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) a 1 vuelta
14. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) a 1 vuelta
15. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) a 1 vuelta
16. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) a 1 vuelta
17. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) a 1 vuelta
18. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) a 1 vuelta
