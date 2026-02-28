Resultado de la clasaificación del GP de Tailandia de MotoGP y parrilla de salida
Resultado de la sesión de clasificación del Gran Premio de Tailandia de MotoGP, este sábado en el circuito de Buriram, y parrilla de salida:
. Resultado de la sesión de clasificación:
1. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 1:28.652
2. Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team) 1:28.687
3. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 1:28.876
4. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 1:28.918
5. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 1:29.001
6. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) 1:29.061
7. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 1:29.077
8. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 1:29.211
9. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 1:29.321
10. Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team) 1:29.385
11. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 1:29.402
12. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 1:29.532
13. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 1:29.348
14. Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team) 1:29.446
15. Diogo Moreira (BRA/LCR Honda IDEMITSU) 1:29.489
16. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 1:29.683
17. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 1:29.774
18. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 1:29.834
19. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 1:30.067
20. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 1:30.078
21. Toprak Razgatlioglu (TUR/Prima Pramac Racing) 1:30.165
22. Michele Pirro (ITA/Gresini Racing MotoGP) 1:31.361
. Parrilla de salida:
1ª línea:
Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing)
Marc Márquez (ESP/Ducati Lenovo Team)
Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP)
2ª línea:
Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP)
Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing)
Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing)
3ª línea:
Joan Mir (ESP/Repsol Honda Team)
Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team)
Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team)
4ª línea:
Luca Marini (ITA/Repsol Honda Team)
Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP)
Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL)
5ª línea:
Diogo Moreira (BRA/LCR Honda IDEMITSU)
Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team)
Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing)
6ª línea:
Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP)
Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3)
Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP)
7ª línea:
Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3)
Toprak Razgatlioglu (TUR/Prima Pramac Racing)
Michele Pirro (ITA/Gresini Racing MotoGP)